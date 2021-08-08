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澳洲布里斯本將解封 雪梨疫情持續擴大

中央社布里斯本8日綜合外電報導
軍方人員巡邏雪梨街頭，協助警方執行防疫規範。（歐新社）
軍方人員巡邏雪梨街頭，協助警方執行防疫規範。（歐新社）

澳洲第3大城布里斯本（Brisbane）成功遏止COVID-19（2019冠狀病毒疾病）群聚疫情擴散後，今天將解除防疫限制措施，然而讓雪梨癱瘓數周的疫情卻持續擴大。

法新社報導，逾100起病例在數間學校社區間擴散開來後，布里斯本和周遭地區數以百萬計民眾只實施了8天禁足令。

昆士蘭州副州長邁爾斯（Steven Miles）向媒體表示，當地看似已讓疫情獲得控制，辦到「相當了不起的事。看樣子我們可能可以在短短封鎖8天內控制住Delta 變異株疫情，距離發現第1起病例才10天」。

出城和聚會的限制則將維持至少2周。

昆士蘭州北部城市凱恩斯（Cairns）一名計程車司機染疫卻在人口15萬人的社區裡趴趴走後，當局也宣布短暫封城3天。

凱恩斯居民將和墨爾本及雪梨數以百萬計民眾一起處於禁足令管制下，澳洲最大城雪梨的封城措施也即將邁入第7周。

新南威爾斯州今天新增262起病例，讓這場今年6月中旬從雪梨爆發的疫情累計逾5000人染疫。

州長貝雷吉克利安（Gladys Berejiklian）呼籲雪梨居民接種疫苗，今天新一波接種行動以超市和速食店員工為優先對象。

人口2500萬的澳洲迄今累計約3萬6000起COVID-19病例，935人因COVID-19相關因素病故。

疫情 澳洲 封城

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