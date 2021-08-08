我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

東奧／美國1天連拿3金牌 39金逆轉中國

東奧／美國女排3比0擊敗巴西 奪隊史首面奧運金牌

金正恩抱恙傳言滿天飛 專家：他若病倒全球僅15人知道

編譯羅方妤／綜合報導
圖為北韓最高領導人金正恩後腦貼布對照圖。金正恩上月24至27日後腦明顯貼著一塊貼布（左上），但金正恩上月29日公開露面時貼布消失，只有留下痕跡，並無異常或外傷（左下）。（取材自Twitter）
圖為北韓最高領導人金正恩後腦貼布對照圖。金正恩上月24至27日後腦明顯貼著一塊貼布（左上），但金正恩上月29日公開露面時貼布消失，只有留下痕跡，並無異常或外傷（左下）。（取材自Twitter）

南韓三大報之一的「朝鮮日報」報導，網路近日流傳一張北韓最高領導人金正恩後腦勺貼著神祕貼布的照片。雖然南韓國家情報院稱，貼布拿掉後並無異常和傷口，但金正恩抱恙傳言再起。金正恩健康亮紅燈的傳言先前時有所聞，但之後他都以健康狀態再次現身。南韓梨花女子大學北韓學系教授朴元坤表示，全球僅15人能最快、最準確知道金正恩健康狀況，分別是金正恩的5名親信、中國大陸最高層官員5人，及美國領導層5人。

朝鮮日報指出，中國大陸掌握金正恩健康狀況消息最快且最準確。隨著近年大陸和北韓蜜月關係升溫，北韓對大陸也日益依賴。據說，大陸每天都密切關注金正恩健康和人身安全，收集相關情報，並直接匯報給大陸國家主席習近平。美國可能會繼大陸之後獲得金正恩情報，來源包括中央情報局（CIA）和大陸。

朝鮮日報又表示，南韓國家情報院目前正通過對北韓監聽，及相關人員情報，盡最大力量收集金正恩健康和人身安全資訊。對於南韓掌握金正恩情報的速度和準確度，一名消息人士說：「雖然比不上中美，但準確度不會太差。若金正恩真的病倒，或北韓發生政變，幾天內就會發現異常。」這些情報一定程度上可和美國共享。

金正恩 北韓 南韓

上一則

神學士24小時內攻下阿富汗2省會 美英籲公民撤離

延伸閱讀

兩韓恢復熱線 南韓：金正恩提議的 並開出與美談判條件

兩韓恢復熱線 南韓：金正恩提議的 並開出與美談判條件
兩韓恢復熱線 出自金正恩提議 北韓提與美會談條件

兩韓恢復熱線 出自金正恩提議 北韓提與美會談條件
任內第3度 金正恩參謁朝中友誼塔

任內第3度 金正恩參謁朝中友誼塔
不只對韓劇開鍘 金正恩力擋韓流 講「歐巴」最高處死

不只對韓劇開鍘 金正恩力擋韓流 講「歐巴」最高處死

熱門新聞

英格蘭公共衛生署科學家表示，從早期跡象看來，已接種疫苗者可能仍然會輕易傳播Delta病毒。圖為6日英國倫敦街頭，民眾等待公車。(美聯社)

英國發現 疫苗可能無法防Delta病毒傳播

2021-08-07 10:53
東京當地周三上午約5時33分，發生規模6地震。(擷自美國地質調查局網站)

東京清晨發生規模6地震 奧運採訪記者：搖了20秒

2021-08-03 18:00
土耳其一名徒步登山客與家人的爬山時，無意中拍攝下他71歲的岳母在家人面前從高達230英尺高（約70公尺）的懸崖上墜落身亡的那一刻。（取材自推特）

全家出遊開心錄影 下一秒竟錄下岳母「死亡墜崖瞬間」

2021-08-05 02:19
英國政府「緊急情況科學顧問小組」（Sage）發表報告指出，「幾乎可以確定」會出現一種使目前所有新冠疫苗失效的新冠病毒變異株。路透

英官方報告：使所有疫苗失效的變異株 幾可確定會出現

2021-08-02 07:53
哈利(左)準備為梅根(右)舉辦40歲的生日派對。路透資料照片

梅根40歲生日辦豪宅「低調」派對 向歐普拉借將籌辦

2021-08-01 07:57
印度少女與年輕女性慘遭家人殘忍攻擊的事件近來躍上頭條新聞，北方邦一名17歲少女妮哈據稱被祖父與叔伯用棍棒毒打致死，事件起因竟然就只是他們不喜歡她穿牛仔褲。取材自LADbible.com

印度少女慘被親戚活活打死 「牛仔褲」竟成悲劇關鍵

2021-07-31 05:20

超人氣

更多 >
1張圖／東奧獎牌榜 美國39金排第一 中國38金第二

1張圖／東奧獎牌榜 美國39金排第一 中國38金第二
范冰冰陷吳亦凡風波「發福+駝背」大媽樣網瘋傳

范冰冰陷吳亦凡風波「發福+駝背」大媽樣網瘋傳
探監吳亦凡未果 上千女粉深夜警局門外鬧事

探監吳亦凡未果 上千女粉深夜警局門外鬧事
英國發現 疫苗可能無法防Delta病毒傳播

英國發現 疫苗可能無法防Delta病毒傳播
東奧／最後1天逆轉 美39金第一 中國38金第二

東奧／最後1天逆轉 美39金第一 中國38金第二