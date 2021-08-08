金正恩抱恙傳言滿天飛 專家：他若病倒全球僅15人知道

圖為北韓最高領導人金正恩後腦貼布對照圖。金正恩上月24至27日後腦明顯貼著一塊貼布（左上），但金正恩上月29日公開露面時貼布消失，只有留下痕跡，並無異常或外傷（左下）。（取材自Twitter）

南韓 三大報之一的「朝鮮日報」報導，網路近日流傳一張北韓 最高領導人金正恩 後腦勺貼著神祕貼布的照片。雖然南韓國家情報院稱，貼布拿掉後並無異常和傷口，但金正恩抱恙傳言再起。金正恩健康亮紅燈的傳言先前時有所聞，但之後他都以健康狀態再次現身。南韓梨花女子大學北韓學系教授朴元坤表示，全球僅15人能最快、最準確知道金正恩健康狀況，分別是金正恩的5名親信、中國大陸最高層官員5人，及美國領導層5人。

朝鮮日報指出，中國大陸掌握金正恩健康狀況消息最快且最準確。隨著近年大陸和北韓蜜月關係升溫，北韓對大陸也日益依賴。據說，大陸每天都密切關注金正恩健康和人身安全，收集相關情報，並直接匯報給大陸國家主席習近平。美國可能會繼大陸之後獲得金正恩情報，來源包括中央情報局（CIA）和大陸。

朝鮮日報又表示，南韓國家情報院目前正通過對北韓監聽，及相關人員情報，盡最大力量收集金正恩健康和人身安全資訊。對於南韓掌握金正恩情報的速度和準確度，一名消息人士說：「雖然比不上中美，但準確度不會太差。若金正恩真的病倒，或北韓發生政變，幾天內就會發現異常。」這些情報一定程度上可和美國共享。