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阿富汗神學士24小時連奪2省會 白宮回應輕描淡寫

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阿富汗神學士24小時連奪2省會 白宮回應輕描淡寫

編譯莊蕙嘉／綜合報導
隨著神學士組織在阿富汗攻城掠地，俄國也和烏茲別克6日在與阿富汗接壤的邊境舉行軍演，警告意味濃厚。（歐新社）
隨著神學士組織在阿富汗攻城掠地，俄國也和烏茲別克6日在與阿富汗接壤的邊境舉行軍演，警告意味濃厚。（歐新社）

美國幾近完成自阿富汗撤軍任務之際，激進組織「神學士」乘機擴大攻勢，6日和7日接連奪下兩個省會，6日攻下的阿富汗西南部尼姆魯茲省首府札蘭季（Zaranj），是該組織在美國宣布撤軍後占領的首個省會都市。

不到24小時，神學士7日又奪下朱茲詹省的省會希比爾甘（Sheberghan）。該省副省長告訴法新社，政府軍已經棄守，轉進到市郊的機場，準備進行防衛。

白宮新聞秘書莎奇在華府向媒體發表的談話給人輕描淡寫的感覺：「他們（指神學士）沒必要循這條路走下去。他們大可選擇把放在軍事活動上的精力投入到和平進程。」

此外，神學士6日也攻擊阿富汗政府新聞局辦公室，殺害局長米納帕爾。

尼姆魯茲省省長和高級官員已逃往政府唯一控制的查哈布賈克區，省議員艾拉伯表示，神學士兵分三路進攻，札蘭季的防衛迅速崩潰，民兵已占領政府辦公大樓。社群媒體的影片顯示，神學士民兵闖進尼姆魯茲省長官邸大肆劫掠。

一名札蘭季市民接受電話訪問說，神學士不費一兵一彈就占領當地，「我好害怕，神學士就在城內，誰知道他們會不會闖進家裡來搜索。」

札蘭季是往來伊朗貿易的重要邊境城市，但人口僅5萬。美國宣布撤軍後，神學士已占領大多數主要邊境據點，目前仍在阿富汗政府控制下者僅有少數。

神學士2016年曾占領阿富汗東北部城市昆都士（Kunduz），美軍出手迅速將民兵擊退。但今非昔比，美軍已撤離所有部隊，僅從波斯灣執行有限的空襲。

少了美軍的幫助，阿富汗政府部隊決定放棄大多數的偏僻地區，集中火力保護主要城市。美軍近期對阿富汗的空襲集中於赫曼德省首府拉什卡加，赫拉特省首府赫拉特及阿富汗第二大城坎達哈，這些城市也面臨神學士攻擊。

布魯金斯研究院資深研究員歐漢龍指出，札蘭季陷落固然令人失望，但阿富汗軍方如今必須思考，被攻陷的城市是否有必要奪回來。他說：「札蘭季相對來講不重要，考慮戰略優先才是更好的計畫。」

聯合國6日表示，過去一個月來已有逾千名阿富汗平民受傷或死於攻擊，稱阿富汗情勢正面臨「危險的引爆點」。聯合國阿富汗特使里昂呼籲安理會盡速召開會議，防止情勢繼續惡化。

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