「印度製造」不停歇 總理莫迪喊話 疫後拚出口

印度總理莫迪。路透

印度 總理莫迪希望在後新冠疫情 時代力拚出口成長，此一政策走向將有助刺激印度就業市場，並讓印度提高在世界供應鏈 的占有率。

上周五（6日）集結印度產業代表與政府駐外單位召開的「由在地走向全球—印度為世界製造」會議，邀請莫迪致詞，他透過視訊表示：「目前我們出口約占國內生產毛額（GDP）的20%。以我們的經濟規模，我們的潛力、製造業與服務業基礎，成長空間非常大。」

他強調，後疫情時代全球供應鏈改變創造出來的新機會，印度出口業者應好好把握，從而獲益。

印度政府本會計年度由今年4月到明年3月，目標將商品出口額增加到4,000億美元。截至7月的首四個月，已達成近三分之一。

莫迪要求駐外單位協助印度產品開發新市場，聯邦政府會與產業界合作加強出口。他認為印度要搶下更多的全球出口市占，「需要具備無縫且高品質的供應鏈」，輔以低成本物流。「這是我們建立高品質可信賴新身分的時機，必須嘗試讓世界每個角落自然需要印度的高附加價值產品。」

他說，印度需要未來25年的發展藍圖。此時不僅要慶祝印度獨立75周年，也迎接印度未來能有明確願景的機會。

印度日前決定廢止備受爭議的追溯稅，莫迪說，這展現了印度「貫徹政策的一致性。」