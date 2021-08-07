我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

林書豪打過疫苗仍確診新冠肺炎 住進上海醫院

葛謨恐面臨控罪被捕 匿名女助理報案 涉最嚴重性騷

涉密謀殺害緬甸駐聯合國大使 2名緬甸男子在美被捕

編譯徐榆涵／綜合報導
美國當局在紐約州逮捕兩名緬甸公民，兩人因涉嫌密謀殺害或傷害緬甸駐聯合國大使覺莫敦，面臨最高5年監禁。（路透）
美國當局在紐約州逮捕兩名緬甸公民，兩人因涉嫌密謀殺害或傷害緬甸駐聯合國大使覺莫敦，面臨最高5年監禁。（路透）

美國當局在紐約州逮捕兩名緬甸公民，兩人因涉嫌密謀殺害或傷害緬甸駐聯合國大使覺莫敦（Kyaw Moe Tun），面臨最高5年監禁。

英國衛報報導，美國紐約南區檢察官辦公室6日發布聲明表示，28歲的Phyo Hein Htut和20歲的Ye Hein Zaw被指控涉嫌密謀「殺害或暴力襲擊」緬甸外交官，最高可判處5年徒刑。

訴訟文件顯示，Phyo Hein Htut向美國聯邦調查局（FBI）說，一名泰國軍火商在網路上聯繫他，給他錢雇用攻擊者傷害覺莫敦，迫使他辭職，如果覺莫敦拒絕，就將對方殺害。Phyo Hein Htut和軍火商討論後同意在覺莫敦的汽車動手腳，以製造一起車禍。

訴狀指，Ye Hein Zaw聯繫了Phyo Hein Htut，並在7月下旬向Phyo Hein Htut匯款兩次，總計4000美元。Phyo Hein Htut向FBI表示，完成任務後他還會額外獲得1000美元。

覺莫敦向路透表示，他面臨威脅，美國當局已加強對他進行人身安全保護。

覺莫敦去年10月就任緬甸常駐聯合國大使，今年2月，他在聯合國大會非正式會議上代表去年11月緬甸聯邦議會選舉後產生的全國民主聯盟政府發言，呼籲聯合國「動用任何必要手段」來恢復緬甸民主。緬甸軍政府隨後以覺莫敦不服國家命令和指示等為由，撤銷覺莫敦駐聯合國大使職務。但由於聯合國未承認緬甸軍政府，因此覺莫敦目前仍是緬甸駐聯合國大使。

緬甸 聯合國 美國

上一則

東京電車內隨機砍傷9人 犯案男子已落網

下一則

吃完變man？西班牙Snickers廣告涉恐同 網怒喊抵制

延伸閱讀

槍桿下的運動員 緬甸隊出征東奧的兩難

槍桿下的運動員 緬甸隊出征東奧的兩難
政變滿半年 緬甸軍頭：緊急狀態至2023

政變滿半年 緬甸軍頭：緊急狀態至2023
緬甸軍頭自任總理 延長國家緊急狀態至2023年

緬甸軍頭自任總理 延長國家緊急狀態至2023年
下一個超級傳播國？緬甸疫情告急 半數人口恐染疫

下一個超級傳播國？緬甸疫情告急 半數人口恐染疫

熱門新聞

東京當地周三上午約5時33分，發生規模6地震。(擷自美國地質調查局網站)

東京清晨發生規模6地震 奧運採訪記者：搖了20秒

2021-08-03 18:00
印度少女與年輕女性慘遭家人殘忍攻擊的事件近來躍上頭條新聞，北方邦一名17歲少女妮哈據稱被祖父與叔伯用棍棒毒打致死，事件起因竟然就只是他們不喜歡她穿牛仔褲。取材自LADbible.com

印度少女慘被親戚活活打死 「牛仔褲」竟成悲劇關鍵

2021-07-31 05:20
土耳其一名徒步登山客與家人的爬山時，無意中拍攝下他71歲的岳母在家人面前從高達230英尺高（約70公尺）的懸崖上墜落身亡的那一刻。（取材自推特）

全家出遊開心錄影 下一秒竟錄下岳母「死亡墜崖瞬間」

2021-08-05 02:19
英國政府「緊急情況科學顧問小組」（Sage）發表報告指出，「幾乎可以確定」會出現一種使目前所有新冠疫苗失效的新冠病毒變異株。路透

英官方報告：使所有疫苗失效的變異株 幾可確定會出現

2021-08-02 07:53
哈利(左)準備為梅根(右)舉辦40歲的生日派對。路透資料照片

梅根40歲生日辦豪宅「低調」派對 向歐普拉借將籌辦

2021-08-01 07:57
隨著防疫限制放鬆，印度民眾逐漸恢復平常生活，但近來新冠肺炎單日新增確診病例數再度躍升，令人憂心第三波疫情再起。歐新社

印度疫情恐爆第三波 最怕比Delta更毒的變種

2021-08-04 09:49

超人氣

更多 >
1張圖／東奧獎牌榜 中國37金領先 美32金居次

1張圖／東奧獎牌榜 中國37金領先 美32金居次
疫情再攀高峰 住院激增4倍…半數病例來自7州 佛州領先全美

疫情再攀高峰 住院激增4倍…半數病例來自7州 佛州領先全美
東奧／排名怎麼算？ 中國金牌最多 在美媒卻非排第1

東奧／排名怎麼算？ 中國金牌最多 在美媒卻非排第1
董事長剛被查 上海電氣總裁黃甌跳樓自殺

董事長剛被查 上海電氣總裁黃甌跳樓自殺
林書豪確診新冠肺炎 住進上海醫院 曾在美打過疫苗

林書豪確診新冠肺炎 住進上海醫院 曾在美打過疫苗