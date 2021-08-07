涉密謀殺害緬甸駐聯合國大使 2名緬甸男子在美被捕

美國當局在紐約州逮捕兩名緬甸公民，兩人因涉嫌密謀殺害或傷害緬甸駐聯合國大使覺莫敦，面臨最高5年監禁。（路透）

美國 當局在紐約州逮捕兩名緬甸 公民，兩人因涉嫌密謀殺害或傷害緬甸駐聯合國 大使覺莫敦（Kyaw Moe Tun），面臨最高5年監禁。

英國衛報報導，美國紐約南區檢察官辦公室6日發布聲明表示，28歲的Phyo Hein Htut和20歲的Ye Hein Zaw被指控涉嫌密謀「殺害或暴力襲擊」緬甸外交官，最高可判處5年徒刑。

訴訟文件顯示，Phyo Hein Htut向美國聯邦調查局（FBI）說，一名泰國軍火商在網路上聯繫他，給他錢雇用攻擊者傷害覺莫敦，迫使他辭職，如果覺莫敦拒絕，就將對方殺害。Phyo Hein Htut和軍火商討論後同意在覺莫敦的汽車動手腳，以製造一起車禍。

訴狀指，Ye Hein Zaw聯繫了Phyo Hein Htut，並在7月下旬向Phyo Hein Htut匯款兩次，總計4000美元。Phyo Hein Htut向FBI表示，完成任務後他還會額外獲得1000美元。

覺莫敦向路透表示，他面臨威脅，美國當局已加強對他進行人身安全保護。

覺莫敦去年10月就任緬甸常駐聯合國大使，今年2月，他在聯合國大會非正式會議上代表去年11月緬甸聯邦議會選舉後產生的全國民主聯盟政府發言，呼籲聯合國「動用任何必要手段」來恢復緬甸民主。緬甸軍政府隨後以覺莫敦不服國家命令和指示等為由，撤銷覺莫敦駐聯合國大使職務。但由於聯合國未承認緬甸軍政府，因此覺莫敦目前仍是緬甸駐聯合國大使。