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東京機場旅客驗出Lambda變異株 日本首例

中央社東京6日專電

日本厚生勞動省表示，上個月一名從秘魯抵達東京羽田機場的女性在機場被查出確診COVID-19，經過檢驗，她感染的是Lambda變異株，是日本境內首例。

日本放送協會（NHK）報導，厚生勞動省（相當於衛生福利部）表示，7月20日從秘魯抵達東京羽田機場的一名30多歲女性在機場檢疫所接受檢查時，被查出確診COVID-19（2019冠狀病毒疾病）。之後，專家分析檢體基因，發現她感染的是Lambda變異株。Lambda變異株首先在秘魯被查出。

日本國立感染症研究所表示，去年8月在秘魯首度有報告顯示有人感染Lambda變異株，之後以南美洲為主的地區Lambda變異株蔓延，世界衛生組織（WHO）將Lambda列為全球「需留意變異株」（variant of interest，VOI）。

此研究所表示，有可能Lambda變異株的傳染力、對疫苗的抵抗力比之前的病毒還要強，但因目前資料有限，所以還不將Lambda列為「需留意變異株」。

厚生勞動省也表示，Lambda變異株的資訊有限，現階段很難評估，將持續與世衛組織、各國政府、專家共享資訊，加強監視體制。

報導說，蔓延程度嚴重的Delta變異株（最早在印度發現）、Alpha變異株（最早在英國發現）等被世衛組織列為「高關注變異株」（variant of concern，VOC）。

機場 日本 世衛

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