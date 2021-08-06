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日本累計確診破100萬例 Delta株加速疫情擴大

中央社東京6日綜合外電報導
日本COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情急速擴大，全境累計確診病例今天破100萬例，達100萬2805例。圖為在東京車站民眾都戴上口罩。歐新社
日本COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情急速擴大，全境累計確診病例今天破100萬例，達100萬2805例。圖為在東京車站民眾都戴上口罩。歐新社

日本COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情急速擴大，全境累計確診病例今天破100萬例，達100萬2805例。

日媒指出，從第1例累積到50萬例約花了1年3個月，但從50萬例累積到100萬例，則只不到4個月。

日本放送協會（NHK）報導，東京都今天新增4515例成次高紀錄，神奈川縣2082例、大阪府1310例都創新高。

NHK統計，日本全境累計病例數今天超過100萬例。

報導指出，今年6月下旬以來日本進入「第5波」疫情，因Delta變異病毒株傳染力強，導致疫情以前所未見的速度擴散。從7月29日起幾乎每天都新增1萬例以上，到今天為止的9天內就新增10萬例，疫情急速擴大。

日本首例COVID-19確診病例出現在去年1月16日，一名住在神奈川縣的30多歲男性，從中國武漢返國後出現肺炎症狀，發現確診COVID-19。

日本去年4月7日發布首次緊急事態宣言，4月18日累計確診病例超過1萬例。

其後發生「第2波」疫情，去年8月11日累計超過5萬例、10月30日超過10萬例，此時距離發現首例過了約9個半月。

之後確診者增加的速度變快，在「第3波」疫情中的去年12月21日累計破20萬例、今年1月13日破30萬例；從10萬例增加到20萬例不到2個月，從20萬例到30萬例更僅花了23天。

今年3月起，最初在英國發現的Alpha變異病毒株在日本蔓延，以關西地區為中心的「第4波」疫情急速擴大，今年4月9日累計破50萬例。

今年6月起發生的「第5波」疫情，則以傳染力更強的Delta變異病毒株為主，在首都圈地區傳染。日本全境確診者數，在發生首例約1年7個月後，在今天超過100萬例。

報導指出，日本從發現第1例確診，累積到50萬例約花了1年3個月，但從50萬例累積到100萬例，則只不到4個月。

日本 疫情 中國

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