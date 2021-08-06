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美國可望對免疫力低下族群 追加施打第三劑新冠疫苗

網路謠傳不打疫苗沒補助領 馬尼拉千人湧接種站

中央社 馬尼拉6日專電
大馬尼拉地區6日起實施兩周嚴格的類封城措施，疫苗接種仍持續。中央社
大馬尼拉地區6日起實施兩周嚴格的類封城措施，疫苗接種仍持續。中央社

大馬尼拉地區今天起實施嚴格的類封城措施，但由於網路謠傳不接種疫苗者，將無法領取政府發放的救助金，馬尼拉多個接種站昨天湧現恐慌人潮，數千人大排長龍要求施打疫苗。

Delta變種病毒侵襲下，菲律賓衛生部今天宣布，菲國又驗出119例Delta感染者，累計450人感染Delta病毒。

菲律賓確診者隨之暴增，今天通報新增確診數衝上1萬623例、247人不治，遠高於近日每天最高8000多例的確診數，累計確診數達163萬8345例、2萬8673人病逝。

菲律賓衛生部官員2日說，菲國可能已出現Delta社區傳播。由於疫情傳播風險遽升，馬尼拉都會區和周邊省分今起實施兩週防疫等級最高的「強化社區隔離」（ECQ）類封城措施，逾2000萬人口受影響，除銀行、餐廳、超市等基本服務外，其他店家暫停營業，餐廳也禁止民眾內用，僅提供外送、外帶服務。

此時，大馬尼拉地區居民卻出現擔心打不到疫苗的集體恐慌。菲律賓星報（Philippine Star）和新聞網站Rappler等媒體報導，馬尼拉市和拉斯皮納斯市（Las Pinas）多個疫苗接種點昨天湧現數千名民眾，有些人甚至前一天晚上就開始排隊，希望接種疫苗。

馬尼拉市聖拉薩洛區（San Lazaro）一處商場的疫苗施打點因數千名民眾同時湧入，爆發混亂，馬尼拉市政府最終暫停這個商場的疫苗接種活動。

地方政府表示，查證後得知，民眾之所以湧入接種點，是由於網路謠傳若未接種疫苗，類封城期間將無法領取政府援助物資，甚至不被允許出門。

馬尼拉市長莫雷諾（Isko Moreno）接受ABS-CBN新聞台訪問時說：「疫苗老早就應該到了。因為（不打疫苗）他們要被關、不給援助、不准出門的說法，人們被嚇到了。」

他表示：「我沒有發表過這樣的言論，（但）有人這麼說。那造成恐慌。」

莫雷諾並未指明誰曾發表類似言論，但菲國總統杜特蒂（Rodrigo Duterte）6月21日在電視談話曾說：「這個國家正面臨危機。這是國家緊急情況。如果你不想接種疫苗，我將逮捕你。」

左翼組織「並肩黨」（Akbayan）推文抨擊執政當局：「因為總統無能且反覆無常，才出現疫苗接種恐慌。散布恐慌的主要是總統本人。我們的目標是群體免疫，不是大眾歇斯底里。」

菲律賓內政部次長馬拉雅（Jonathan Malaya）今天說，有人刻意造成混亂以破壞菲國疫苗接種計畫。「我們非常嚴肅看待這件事…我們警告，國家調查局和警方正在找你（散布謠言者），他們將逮捕你。」

馬尼拉地區由於網路謠傳不接種疫苗者，將無法領取政府發放的救助金，多個接種站5日湧...
馬尼拉地區由於網路謠傳不接種疫苗者，將無法領取政府發放的救助金，多個接種站5日湧現恐慌人潮。圖擷自Cindy Llamasares臉書直播影片

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