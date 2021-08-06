新加坡疫情受控 擬9月擴大開放經濟與旅遊活動

新加坡預計9月初疫苗接種覆蓋率可望達到80%。 路透

新加坡 COVID-19疫情 逐漸受到控制，10日起將分階段放寬防疫措施，衛生部長王乙康今天公布復甦路徑圖，預計9月初疫苗 接種覆蓋率可望達到80%，屆時將進一步開放經濟、旅遊活動。

新加坡先前本土疫情升溫，但目前疫情已逐漸受到控制，跨部會抗疫工作小組今天舉行線上記者會宣布，將分2階段放寬防疫措施；第一階段從10日起實施，若疫情保持穩定，將於19日邁入第二階段。

第一階段措施包括針對已完整接種疫苗者，允許社交聚會最多5人、餐廳內用最多5人一桌；電影院、宗教聚會、會展、現場表演、運動賽事、婚禮等大型活動，若所有參與者都已完成疫苗接種，活動人數可增至500人。

抗疫工作小組也說，從10日起，人力部將恢復核發入境許可給近期有高風險國家及地區旅遊史的工作准證持有者及眷屬，但他們必須已完整接種疫苗。自20日23時59分起，從澳洲、奧地利、加拿大、德國、義大利、挪威、韓國及瑞士入境者，若已完整接種疫苗，可選擇在住所隔離14天，而非政府指定隔離設施。

王乙康解釋，10日起開始實施第一階段放寬措施，代表新加坡進入具COVID-19（2019冠狀病毒疾病）韌性國家的準備期。準備期預計持續一個月左右，到了9月初，可望全國約8成人口都已完整接種疫苗。

他說，如果到時候能持續控制重症案例、醫療量能未超過負荷，就能邁入過渡階段，將進一步開放經濟、社會及旅遊活動，以恢復更正常的生活。

但他也提到，隨著開放更多活動，確診病例及重症案例都可能會增加，因此盡快為更多人接種疫苗至關重要。

另外，王乙康表示，新加坡已對紐西蘭、汶萊、中國等放寬邊境措施，希望對方不久後也能向新加坡開放，建立互惠旅遊廊道。

同為工作小組聯合領導人的財政部長黃循財也說，新加坡和不同國家及地區討論旅遊通道，讓雙邊已接種疫苗的旅客入境後只需檢測、不需隔離的可行性；預計先從風險低的國家開始。

此外，隨著新加坡提高疫苗接種率，衛生部表示，已接種者確診COVID-19和發生重症的可能性較低，加上目前也有快篩等更多的檢測方式有助及早發現病例，因此將從19日起取消在公共場所量體溫的要求。

黃循財表示，新加坡政府也將要求從事高風險行業者必須接種疫苗，不然就需要定期接受檢測，這包括醫療保健、餐飲、健身房、美容護膚等產業的員工。這項規定將從10月1日實施。