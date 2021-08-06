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哈利出書 英皇室難毫髮無傷？被修理最慘的可能是她

記者蘇詠智／即時報導
哈利王子將出書暢談皇室生活，專家預測皇室成員人人都難毫髮無傷。（路透資料照片）
哈利王子將出書暢談皇室生活，專家預測皇室成員人人都難毫髮無傷。（路透資料照片）

英國哈利王子自從與妻子梅根宣告脫離皇室重要成員身分、赴美國建立新生活後，隔著大西洋頻頻出招，三番兩次弄得皇室下不了台，彼此之間的裂痕至今還無法癒合，雖然表面上，大家看來仍是一家人，梅根的40歲生日，包括伊莉莎白二世女王、威廉王子和妻子凱特等都表達祝福，但私下真正的關係，外界仍然認為不和居多。哈利已經表明要推出自己的皇室生活專書，弄得其他成員人人提心吊膽，就怕書裡把他們描繪地不夠討喜，或是乾脆爆出他們不願為大眾得知的醜事。

查爾斯王子雖與卡蜜拉已結婚多年，仍然無法讓英國人民徹底接受。（路透資料照片）
查爾斯王子雖與卡蜜拉已結婚多年，仍然無法讓英國人民徹底接受。（路透資料照片）

根據歐美媒體的報導，在這之中最害怕的莫過於哈利與威廉的後母—英國王儲查爾斯的現任妻子卡蜜拉，眾所周知，哈利和威廉的母親黛安娜正是被卡蜜拉弄得婚姻不保，之後還被狗仔緊迫盯人，以至於在巴黎發生車禍而英年早逝，雖然查爾斯和卡蜜拉修成正果也好多年，連英國民眾對於卡蜜拉的厭惡也慢慢地減少，查爾斯開始巴望著能夠讓卡蜜拉有機會得享英國王后的名號，只是受制於民眾對於黛安娜的喜愛始終不減，此事不見得好辦，倘若哈利的書中再度為了黛安娜而批鬥卡蜜拉，民眾一定又會再想起前塵往事，對查爾斯和卡蜜拉恐怕又要印象變差。

英皇室以往在公開場合都擺出和諧的模樣，私下暗潮洶湧。（路透資料照片）
英皇室以往在公開場合都擺出和諧的模樣，私下暗潮洶湧。（路透資料照片）

英國皇室專家分析，哈利出書有可能皇室成員誰都別想全身而退，表面上看來哈利是藉此重新檢視自己成長時期的舊傷口，算是一種心理療癒，但他對家人們的想法，有可能不一定讓當事人覺得舒服，特別他與卡蜜拉從來沒很親近過，難保不再度替母親出一口氣而以文字攻擊卡蜜拉，到時候必定又弄砸跟父親的關係。

就連在皇室裡與哈利關係最好的兩個堂妹—碧翠絲公主、尤琴妮公主，在得知他真的要出書時也都很驚訝，甚至很擔心書裡有什麼嚴重的內容，也難怪皇室成員被形容因為哈利的書而捲進「恐懼海嘯」，這本書上市後必然成為外界矚目的焦點。

哈利 英國 威廉

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