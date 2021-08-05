日本首增逾1.5萬例、東京增5042例 雙創歷史新高

圖為走在東京街上，民眾都戴上口罩。美聯社

日本 各地COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情 難遏，今天全境首度新增逾1萬5000例確診病例創新高；東京 都也以新增5042例再寫單日新高紀錄，且重症患者一天內就暴增20人。

日本放送協會（NHK）報導，日本全境今天加總首度新增逾1萬5000例COVID-19確診病例，再創疫情爆發以來單日新高紀錄。

日本目前適用「防止蔓延等重點措施」的地區包括北海道、石川縣、兵庫縣、京都府及福岡縣共5道府縣；由於疫情快速升溫，日本政府今天決定再追加福島、茨城、櫪木、群馬、靜岡、愛知、滋賀及熊本8縣，8日起到31日止總計將有13道府縣實施重點措施。

適用比重點措施更嚴格的「緊急事態宣言」地區共有6都府縣，其中埼玉縣、千葉縣、神奈川縣及大阪府是從8月2日起被擴大納入，加上原本已在實施的東京都及沖繩縣，6地預計8月31日解除。

面對全境疫情快速升溫，有專家建議，應將6都府縣的「緊急事態宣言」擴大到日本全境。

東京都今天新增5042例COVID-19確診病例，不僅創單日新高紀錄，也是首度單日新增逾5000例。

東京都昨天才以4166例創新高，沒想到今天又一口氣以5042例刷新紀錄。東京都今天較上週四增加1177例，急速擴大的疫情難以遏止。

另外，東京都重症患者較昨天暴增20人，總數135人，也是繼今年2月1日後，時隔約半年再度逾130人。

TBS電視台報導，首相菅義偉對此回應說，東京都今天新增確診病例超過5000例，有必要在更為加強警戒的情況下，徹底採取相關防疫對策。

菅義偉說，同時為了讓有必要的患者都能接受必要醫療協助，現在也是要確實掌握足夠醫療量能的時候。

琉球新報報導，沖繩縣知事玉城鄧尼今天說，沖繩縣今天新增648例確診病例，連續3天創單日歷史新高。

從最近一週每10萬人口新增病例數來看，沖繩縣以接近200人的195.91人持續居冠；疫情第2糟的東京都每10萬人口新增病例數為174.30人。

跟東京都同屬首都圈的神奈川縣今天新增1846例確診病例，刷新本月2日剛創下的1686例單日最高紀錄，也是連續9天單日新增逾千例。

同樣是首都圈成員的埼玉縣今天新增1235例確診病例，連續3天創新高紀錄，至今累計病例數6萬2088例，包括852例死亡病例。另一名首都圈成員的千葉縣今天新增942例確診病例，連續兩天創單日新高紀錄。

大阪府今天新增1085例確診病例，連續3天單日新增逾千例，也是連續12天高於上週同日。大阪府至今累計病例數11萬8861例，包括2726例死亡病例。

滋賀縣今天新增79例確診病例，創週四公布新高紀錄，至今累計病例數6383例，包括94例死亡病例。

奈良縣今天新增90例確診病例，繼5月9日以來再度出現單日新增90例，至今累計病例數9273例。

愛知縣今天新增364例確診病例，連續兩天單日新增逾300例，至今累計病例數5萬5470例。

兵庫縣今天新增459例確診病例，連續3天單日新增逾400例，至今累計病例數4萬5789例，包括1318例死亡病例。

位於東北地方的宮城縣，今天新增103例確診病例，繼4月10日後再度出現單日新增逾百例，至今累計病例數1萬232例。

福島縣今天新增106例確診病例，創當地單日次高紀錄，至今累計病例數6222例。

茨城縣今天新增185例確診病例，創週四公布新高紀錄，至今累計病例數1萬3506例。

熊本縣今天新增127例確診病例，創當地單日新高紀錄，至今累計病例數7449例。