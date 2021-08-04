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印尼逾10萬人染疫不治 亞洲第2高次於印度

中央社雅加達4日專電
印尼今天新增1747名Covid-19患者死亡，累計10萬636人不治，約4成在7月病故，是全球第12個超過10萬人染疫去世的國家，也是亞洲第2高。路透
印尼今天新增1747名Covid-19患者死亡，累計10萬636人不治，約4成在7月病故，是全球第12個超過10萬人染疫去世的國家，也是亞洲第2高。路透

印尼今天新增1747名Covid-19患者死亡，累計10萬636人不治，約4成在7月病故，是全球第12個超過10萬人染疫去世的國家，也是亞洲第2高。亞洲受創最重的印度有超過42萬人死亡。

印尼今天通報3萬5867例新增確診，陽性率約24%。累計確診已超過353萬人，逾290萬人康復，仍在治療或隔離者約52萬人，疑似患者逾14萬人。印尼單日死亡人數已多日高居各國之冠，7月共新增3萬5628人死亡，是6月的4.5倍數。

不治人數仍集在中爪哇島。今天中爪哇520人最多、東爪哇339人、西爪哇142人，蘇門答臘楠榜省（Lampung）89人、婆羅洲東加里曼丹省（East Kalimantan）85人，爪哇島萬丹省（Banten）80人、雅加達63人，廖內群島省（Riau Islands）、日惹（Yogyakarta）和南蘇門答臘省（South Sumatra）都有超過40人。

印尼政府防疫小組負責資訊科技的官員黛維（Dewi Nur Aisyah）今天說，患者病故主因是太晚就醫，就醫時已情況危急，6月急診室患者有12.4%病故、7月有20%，多數就醫4至5天即過世，當時就醫時血氧濃度低於80%的患者也增加許多。

印尼這波疫情5月中開齋節後升溫，患者激增，醫療體系幾乎崩潰，許多醫院在戶外搭建帳篷作臨時急診室，許多地方傳出氧氣瓶不足致死不幸。印尼民間疫情資訊分享平台Lapor2019統計，6月至今已知2936名自我隔離者去世，應只是冰山一角。

根據Lapor2019統計，自2020年3月疫情在印尼爆發至今，至少有1636名醫療工作者染疫去世，包括598名醫生、503名護士、299名助產士及其他醫療人員。

印尼自7月3日開始實施緊急措施，目前在爪哇島、峇里島以及其他地方共21省45個縣市實施至9日。印尼當局日前指出，防疫措施已有明顯效果，醫院的佔床率也下降，希望這個月能讓疫情穩定趨緩，降低死亡人數。

印尼 疫情 防疫

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