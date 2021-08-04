大喜之日貝魯特大爆炸 新娘至今仍不敢看婚紗照

女醫師賽布拉尼（Israa Seblani）和他的丈夫蘇貝。路透

黎巴嫩首都貝魯特（Beirut）港口大爆炸事發已屆一年，當天在戶外拍攝婚禮影片的女醫師賽布拉尼（Israa Seblani）受訪時表示，她至今都不敢拿出結婚當天的照片。

2020年8月4日晚間6時過後不久，隨意存放在貝魯特港口的硝酸銨肥料突然爆炸，把貝魯特一大片地區炸得面目全非，猶如戰地，強勁的衝擊波就連鄰國賽普勒斯都能感受到。

影片來源：youtube/ABC7

這是史上最大的非核爆炸之一，造成至少214人喪命，附近整個社區被夷為平地，在國人心中留下難以抹滅的傷疤，同時讓黎巴嫩經濟更加陷入深淵。

根據半島電視台（Al Jazeera）報導，去年爆炸發生當下正在拍攝婚禮影片的女醫師賽布拉尼受訪時哽咽表示，這場爆炸對她留下深刻陰影，她與丈夫都不敢回想當時情景，甚至不敢在家中擺放婚禮照片。

她表示，這一天既是自己期待已久的大喜之日，她應該要感到喜悅，然而這一天卻也是黎巴嫩人民的災難之日，自己根本高興不起來。她說：「我無法看著父母失去自己的孩子、孩子失去雙親，或眼前發生的破壞而感到喜悅。」

她的丈夫蘇貝（Ahmad Subeih）也表示：「這是難以抹滅的記憶，也許會伴隨著我們直到我們死去。」

黎巴嫩逾半民眾生活在貧窮線之下，曾殖民黎巴嫩的法國今天在和聯合國共同主持的另一場國際會議上計劃募集人道援助，法國總統馬克宏 （Emmanuel Macron）希望能募集3億5000萬美元。

罹難者和生還者家屬安排守夜、祈禱、儀式和遊行 來紀念在這場爆炸案中消逝的生命。

港口工作 人員被埋在燒毀的糧倉下，在爆炸發生前努力滅火的消防員被炸得粉身碎骨，通勤民眾被活活壓死，居民在家中遭超音速玻璃碎片劃傷而流血。

許多人將在宣布為全國哀悼日的這一天待在家中，但去年的震撼很快就被憤怒取代，而憤怒只會每一天隨著罪行不受懲罰而持續增長。

黎巴嫩飽受抨擊的政治階層已躲在其宣稱豁免的保護傘下，避免遭起訴，屢屢拖延主要調查法官的工作。

爆炸受難者家屬2日在記者會上呼籲當局在3天內解除豁免，並警告他們願意在即將到來的抗議活動中「拚到斷骨」。

受難者家屬發言人霍泰（Ibrahim Hotei）表示：「例行和平的示威方式已經結束了，當心我們的憤怒。」