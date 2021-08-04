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日本專家推估 Delta變種病毒恐占首都圈新病例9成

中央社東京4日綜合外電報導

日本防疫專家今天在一場會議上推估，傳染力強的Delta變種病毒株，在首都圈（東京都、神奈川縣、埼玉縣、千葉縣）可能已占整體COVID-19（2019冠狀病毒疾病）感染約9成。

日本放送協會（NHK）報導，提供厚生勞動省防疫對策建議的專家會議今天召開，針對連日創新高的疫情、中等症狀患者爆增、開始壓迫醫療量能等情況進行分析。

專家也針對日本政府有意以「重症優先」收治住院、其餘患者原則上在自宅療養的政策方針交換意見。

專家推估，在首都圈（東京都、神奈川縣、埼玉縣、千葉縣）部分，傳染力強的Delta變種病毒株可能已占整體感染約9成。

共同社報導，日本國立傳染病研究所今天公布推估值，以8月初的時間點來看，Delta變種病毒株占新增確診病例比率，關東地方約9成、關西地方約6成。

根據會中提出的資料，截至本月3日止的日本全境一週新增確診病例數，是前一週的2.09倍，顯示疫情正快速擴大。

厚生勞動大臣田村憲久在會中致詞時說，面對至今最大規模的疫情擴大，讓政府保持危機意識。

田村說，在晚間外出人潮減少的情況下，新增確診病例卻以前所未見的速度成長，實在令人感到擔憂，「政府會設想這樣的狀況可能持續下去，必須採取防疫對策」。

日本 變種病毒 疫情

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