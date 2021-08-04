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雪梨20多歲男子染疫病故 澳最年輕死亡案例之一

中央社雪梨4日綜合外電報導

澳洲當局今天表示，一名20多歲感染COVID-19（2019冠狀病毒疾病）的男性病患在自家隔離時身亡，成為澳洲染疫病故最年輕的病患之一。

路透社報導，這名沒有接種疫苗的男子，確診後健康急遽惡化，在居家隔離第13天身亡，他的室友也因染疫而住院。

澳洲衛生當局表示，這起死亡案例凸顯出新型冠狀病毒的風險與接種疫苗的重要性。雪梨當局設下在本月28日解封前讓半數人口接種疫苗的目標。

新南威爾斯州州長貝雷吉克利安（Gladys Berejiklian）說：「這個案例再次顯現出這個疾病的致命性，所有年齡層都會受到影響。」

當局並未公布男子身分與感染源。死者住在Delta變異病毒疫情熱區雪梨的西南部，這個澳洲人口最稠密的城市連續幾周來飽受Delta變異株肆虐。

根據澳洲政府，自6月疫情以來已有約17人病故，其中近1/3是在自家內身亡。當局表示，已對這名男性病患展開驗屍以調查死因。

一名80多歲婦人前一日在醫院過世，使得澳洲累計病故人數來到927人。雪梨今天通報新增233人確診，高於前一日的199例。

擴散迅速的Delta變異株已讓澳洲疫情拉警報，目前16歲以上人口完整接種疫苗的比例僅20%。根據美國約翰霍普金斯大學（Johns Hopkins University）網站追蹤數據顯示，，澳洲迄今累計3萬5089人染疫，死亡病例927例。

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