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譚德塞籲富國暫停第3劑 讓全球更多人口獲得疫苗

中央社布魯塞爾4日專電
世界衛生組織秘書長譚德塞(圖)今天呼籲富國暫停推動，讓全球更多人口能獲得疫苗。美聯社
世界衛生組織秘書長譚德塞(圖)今天呼籲富國暫停推動，讓全球更多人口能獲得疫苗。美聯社

西方富裕國家有意讓高風險人群施打第3劑追加疫苗，防止2019冠狀病毒疾病變異病毒傳播，但世界衛生組織秘書長譚德塞今天呼籲富國暫停推動，讓全球更多人口能獲得疫苗。

譚德塞（Tedros Adhanom Ghebreyesus）今天在日內瓦視訊記者會上表示，迄今為止全球已接種超過40億劑疫苗，但其中逾8成疫苗流入了高收入和中高收入國家，這些國家占全球人口不到一半。

他指出，雖然全球廣大人民仍在等待第1劑疫苗，但一些富裕國家卻正推動接種第3劑COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫苗。他對這些富國喊話，呼籲至少在今年9月底之前暫停使用追加劑疫苗，以便達成他今年5月提出在9月底時讓全球各國至少一成人口接種疫苗的目標。

世界衛生組織（WHO）疫苗暨免疫部門主任歐布萊恩（Kate O'Brien）在記者會上表示，目前採取接種第3劑疫苗以有效對抗疫情發展的證據尚不清楚，此時全球需要關注那些最脆弱、最有可能演變為重症以及死亡者，應優先為他們接種第1劑和第2劑疫苗。

近月以來國際疫情回溫，其中傳播力更強的Delta變異病毒已經在全球近140國出現，為防止病毒危害高風險人群，以色列自8月1日起對60歲以上民眾追加施打第3劑疫苗。

德國則是擬自9月開始對年長者和高風險族群注射第3劑。英國今年秋天也有類似計畫。

美國科技網站CNET 2日報導，美國疾病管制暨預防中心（CDC）也在研究追加疫苗可行性，考慮對免疫系統較弱的族群施打第3劑。

疫苗 譚德塞 美國

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