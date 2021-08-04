泰國集團誇口買到BNT疫苗 遭打臉後坦言「沒辦法」

泰國規模數一數二的私人吞武里醫療集團先前宣稱，已買到2000萬劑輝瑞（Pfizer）/BNT疫苗，供民眾接種，但集團主席林鴻文今天在媒體面前改口，坦承這項交易不可能實現。圖為輝瑞（Pfizer）/BNT疫苗。美聯社

泰國 規模數一數二的私人吞武里醫療集團先前宣稱，已買到2000萬劑輝瑞 （Pfizer）/BNT疫苗 ，供民眾接種，但集團主席林鴻文今天在媒體面前改口，坦承這項交易不可能實現。

泰國正對抗迄今規模最大的一波疫情，疫苗需求也水漲船高。吞武里醫療集團（Thonburi Healthcare Group，THG）主席林鴻文（Boon Vanasin）上月宣稱，與BNT的疫苗採購協議即將敲定，結果遭到BNT與輝瑞打臉，這兩間藥廠都說，他們並沒有和THG談判。

林鴻文今天接受泰國MCOT電視台訪問時表示：「我們的問題在於我們不能進口疫苗，因為必須透過政府機關（才能進口）。我想我們沒辦法購買疫苗。」

林鴻文此言一出，THG的股價立即應聲下跌8.13%。

上月，BNT曾否認正與THG談判，輝瑞發言人則稱，他們只有和泰國衛生部與疾控部門洽談疫苗採購事宜。

林鴻文先前曾說，他們正採取行動，透過某個政府機構間接採購疫苗。

四月下旬開始，泰國一直努力應對高傳染力Delta變異株引發的新一波疫情。

泰國自6月開始大量接種疫苗，主要仰賴中國科興與國內生產的AZ疫苗。

目前泰國的6600萬人口中，完整接種疫苗者僅佔6% 多。AZ疫苗生產進度不如預期，也是造成施打進度緩慢的一大因素。

先前泰國政府已敲定協議，買到2000萬劑輝瑞/BNT 疫苗，預計今年稍晚到貨。政府也表示，預計再追加1000萬劑。