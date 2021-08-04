印度疫情恐爆第三波 最怕比Delta更毒的變種

隨著防疫限制放鬆，印度民眾逐漸恢復平常生活，但近來新冠肺炎單日新增確診病例數再度躍升，令人憂心第三波疫情再起。歐新社

倫敦金融時報報導，印度 新冠肺炎確診病例數前幾周一直穩定下降，不料近日來單日新增確診病例數再度躍升，令人憂心第三波疫情 再起。

印度的新冠病毒基本傳染數（reproduction rate）——感染者把病毒傳染給多少人的平均數——已升到1以上，意思是疫情再度進入擴張期。

印度第二波疫情在5月間觸頂後，這個比率降到大約0.7，反映嚴格的封鎖防疫限制有助於抑制新冠變種病毒 Delta的傳播。

但隨著近來防疫限制放寬，商業活動升向疫前水準，印度疫情似乎再度升溫，在止於8月1日當周的平均單日確診病例增加6%，達到40,460例。

新冠任務小組領導人VK Paul警告，基本傳染數回升確實令人憂心，提醒眾人疫情仍在「肆虐」。

約翰霍普金斯彭博公衛學院流行病學家Brian Wahl也認為，這可能是印度「第三波疫情的開端」，呼籲民眾應恢復戴口罩、儘可能減少社交互動，並且接種疫苗。不過，他認為，逐漸增加的感染人數仍可能受到抑制。

Wahl說：「 按照現在的情況看來，第三波的可能性很高，但極可能不像第二波那麼猛烈…一大變數是冒出可能產生免疫逃脫反應的新變種病毒」。