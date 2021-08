根據日本氣象局,東京當地周三(4日)上午約5時33分發生規模6地震 ,在當地採訪東京奧運 的NBC記者Lester Holt推文,表示搖晃約持續了20秒。

美國 地質調查局則測得規模5.8地震,震央約在東京東北方約75哩處的波崎町(Hasaki)。

I felt what appeared to be a mild earthquake here in Tokyo. Around 5:33 am Wednesday morning here. Rolled for a good 20 seconds. Interestingly my crew 3 floors below me felt nothing. Japanese meteorological agency reporting 6.0 magnitude.