彭博：安倍表態象徵日本轉向保台 怕台灣成為明日香港

安倍晉三上周在一場由美、日、台國會議員參與的視訊會議上表示，日本不能讓發生在香港的事也臨到台灣。路透

繼日本 多位國會議員之後，日本前首相安倍晉三上周在一場由美、日、台國會議員參與的視訊會議上表示，日本不能讓發生在香港的事也臨到台灣 ，一改他在首相任內避免觸怒台灣的做法。

彭博報導，安倍轉而公開挺台，象徵日本政府鑒於習近平打壓香港和在台海密集軍事活動，政策上有了極大轉向。安倍長期左右手副首相麻生太郎上個月在一個場合表示，日本必須和美國聯手替台灣解危，已引發北京譴責。

日本認為中國 大陸的威脅的確存在。在打壓香港民主派的事上，中國大陸根本不顧國際間的抗議。日本防衛省官員和國會議員憂心，中方可能也會對台灣施展同樣的手法。

日本前防衛省副大臣、現為自民黨眾議員長島昭久說：「理由是中國的態度，直到目前，我們期望中國有善意，所以不說挑釁的事。 」

前首相安倍晉三的弟弟、現任日本防衛省大臣岸信夫日前也警告，中國大陸正加強軍事圍堵台灣，他呼籲國際社會多加關注台灣的「存續」。

和安倍參加同一場視訊會議的美國參議員海格提（Bill Hagerty）表示，「看到日本在中國對台威脅採取有鑒察力的做法，令人鼓舞。 」海格提曾任美國駐日本大使。

日本法政大學教授 Madoka Fukuda 說：「美中競爭的關係自拜登就任後已持續下去，拜登強調和盟國聯手因應中國攻勢。日本政界也體認到，日本應肩負重要角色。 」

大陸清華大學國際關係教授劉江永表示 ，安倍的談話表明日本對台立場出現「根本變化」，若不改變此路線，日中關係勢必惡化。他說，日本右派對台灣可能已有共識。