性別原罪？研究：全球未來10年恐減少近500萬女嬰

研究顯示，全球未來10年估計將減少470萬名女嬰降生。(Getty Images)

最新研究今天顯示，全球未來10年估計將減少470萬名女嬰來到人世，這是因為文化傾向重男輕女國家的性別選擇做法，此項趨勢長期下來恐會削弱社會凝聚力。

法新社報導，英國 醫學期刊（BMJ）刊登的研究顯示，預期出生的女嬰數量減少，到了2030年將導致全球約1/3人口中的年輕男子過剩，可能造成反社會行為和暴力情事增加。

除了南亞和東亞外，東南歐各國過去40年來性別選擇性墮胎 也在增多，對人口的影響尚待確定。

為模擬性別選擇將對社會產生何種短期和長期影響，一個國際研究團隊分析過去50年逾30億人的出生資料。

他們模擬兩種情況，聚焦自1970年以來男女性別比上升的12國，以及另外17個因社會或文化趨勢而可能性別比升高的國家。

第1種情況基於統計證據，假定性別選擇率增加。第2種情況基於觀察到的趨勢和生育率下降，假定某些國家性別選擇情事增加，但缺乏具體數據。

他們在第1種情況中發現，2030年前，全球國家約將減少470萬名女嬰出生。至於第2種情況，2100 年前，全球女嬰出生將劇減2200萬名以上。

研究作者表示，偏好生男的觀念恐會導致受影響的國家產生「婚姻擠壓」現象。所謂「婚姻擠壓」是指適婚年齡的人口性別比例出現明顯差距，形成某一性別未婚率的顯著增加的現象。

他們寫道：「一國人口中女性人數比預期少，可能導致反社會行為和暴力情事水平增加，也可能最終影響長期穩定和社會永續發展。」

為消除這種現象，這項新研究的作者呼籲加強蒐集性別選擇做法相關資料，並且擴大相關教育 計畫，以及加強法律架構確保性別平等。