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海地總統遺孀：直到嚥氣前 夫婿還期待保鑣出現

中央社南佛羅里達3日綜合外電報導
海地總統遺孀瑪婷。(美聯社)
海地總統遺孀瑪婷。(美聯社)

海地總統摩依士（Jovenel Moise）上月7日遇刺身亡。他的遺孀瑪婷本月接受外媒專訪時，忍不住質疑「為什麼總統遇刺時，他的維安人員都不見蹤影？」。

美國有線電視新聞網（CNN）報導，摩依士遇刺身亡後，第一夫人瑪婷（Martine Moise）被發現躺在丈夫身旁的地上，手肘和前臂都中彈流血，她也是本案的唯一目擊者。本月1日，她的手腕到肩膀纏滿繃帶，穿著一身黑色喪服，向CNN透露這起凶案的駭人細節，並要求各國協助將凶手繩之以法。

瑪婷表示，事發當晚凌晨1時左右，她和丈夫聽到宅邸外面傳來自動步槍的槍聲，她就發現事態不妙。當兩夫妻發現槍手進入家中，就跑進臥室，躲在床的後方。

瑪婷告訴CNN，起先她不相信槍手可以進入他們所在的臥室，「因為屋裡有30至50名維安人員」，然而事態發展超出她的意料。目前海地當局仍未就這起重大維安失誤作出解釋，另至少有2名高階安全主管遭到拘押，包括侍衛長赫拉德（Dimitri Herard）和官邸安全主管席維爾（Jean Laguel Civil）。

槍手開槍射中總統後，瑪婷心想，「我們兩個都完了」，她閉上眼睛，準備接受命運，不過槍手最後並未取她性命，她推測，對方可能以為她已經死了。

瑪婷指出，事發後她躺在地上，手臂骨折，還有多處血流不止。當時自己只能看到入侵者的鞋子，估計大約有12人進入房間，凶嫌操西班牙語，正尋找某樣東西。

瑪婷說：「他們進來房間找東西，因為我聽到他們說，『不是它、不是它，就是它了』（No es eso, no es eso -- eso es）。這表示他們找到了他們要找的東西。」。

瑪婷以冷靜的口吻回憶，凶手找到東西後，才將注意力轉回躺在地上的摩依士，並打了一通電話，「那時他還活著。他們說他又高又瘦、膚色又黑。可能是電話那端的人，跟槍手確認了總統的身分，接著他們就開槍殺了他。」

CNN獨家報導，直到攻擊案結束，負責保護海地第一家庭的維安人員仍不見蹤影。瑪婷說，案發後1名女傭發現她躺在血泊中，她要求對方給她1條丈夫的領帶，隨後將領帶綁在手臂上，當作止血帶。

之後，一個警察小隊將瑪婷送往醫院。她回憶，自己在天還沒亮的清晨被送離家中，當時她對宅邸內不見任何警衛，感到非常驚訝，「如果沒有命令，警衛不會擅離職守。我認為，他們可能有收到離開的命令。我一直在思考，為什麼會發生這種事。」

瑪婷說，「本來會是50人對28人。我們的維安人員比凶手多…我相信總統直到死前最後一刻，仍然盼望他的保鑣會來救他。」

瑪婷相信，策畫這起暗殺行動的真凶仍逍遙法外，「他們逮捕的嫌犯，只是那些扣下扳機的人，但他們不會在沒有接獲命令的情況扣下扳機。所以我們要找出買凶的主謀，以及下達命令的人。」

她認為，單靠海地當局難以揭露真相，海地人民需要「聯合國的獨立調查」，最後甚至可能需要海牙的國際刑事法院主持公道。

摩依士 警察 美國

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