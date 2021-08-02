尼加拉瓜政府續打壓異己 歐盟制裁第一家庭成員

中美洲國家尼加拉瓜的政府近來大動作打壓反對派人士，為此歐洲聯盟（EU）今天宣布，將總統奧蒂嘉(右)的妻子暨副總統穆麗優(左)、他的兒子及6名尼國官員納入制裁名單。美聯社

中美洲國家尼加拉瓜的政府近來大動作打壓反對派人士，為此歐洲聯盟（EU）今天宣布，將總統奧蒂嘉的妻子暨副總統穆麗優、他的兒子及6名尼國官員納入制裁名單。

法新社報導，歐盟 鑒於奧蒂嘉（Daniel Ortega）政府持續鎮壓反對派人士，決定擴大制裁名單至14人，認定他們對於「在尼加拉瓜的嚴重侵犯人權行為，以及/或破壞民主或法治的行為」負有責任。

歐盟理事會（European Council）指出：「遭到拘留的可能總統候選人達到第7位...遺憾顯示出尼加拉瓜打壓異議行為的嚴重程度，並讓即將舉行的大選蒙上陰影」。

根據制裁內容，歐盟禁止目標對象在境內旅行或過境，也凍結他們在歐盟的任何資產，並禁止歐盟企業或公民跟他們做生意。

奧蒂嘉政府這波打壓行動始於6月2日，當局以威脅國家主權為由，突襲搜索多名奧蒂嘉政敵的住處，並進行夜間逮捕。

遭到拘留的31人中，有7人可能代表反對派出馬參選總統，其中包括7月24日落網的維道爾（Noel Vidaurre），他目前遭到居家軟禁。

現年75歲的奧蒂嘉將於11月7日的大選爭取連任。他於1984年至1990年做完首個總統任期，2007年又回鍋掌權一路至今。2017年，他還任命妻子穆麗優（Rosario Murillo）出任副總統。

2018年，尼加拉瓜反奧蒂嘉政府的示威活動遭到當局暴力鎮壓。根據人權組織說法，有300多人因此死亡，數千人被迫流亡。