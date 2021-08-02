英執政黨遭批收錢辦事 在野工黨籲清查中國因素

英國保守黨政府遭披露透過黨內富人俱樂部收受大筆捐款，允許捐款人有機會影響政府決策。(美聯社)

英國 保守黨政府近日遭披露透過黨內富人俱樂部收受大筆捐款，允許捐款人有機會影響政府決策。主要在野黨工黨籲公布名單，並清查中國 在安全、貿易、科技等領域在英人脈金流。

金融時報7月30日發布調查報導，指出保守黨（Boris Johnson）聯席主席艾略特（Ben Elliot）在黨內成立的非正式「顧問委員會」（Advisory Board）定期與英國首相強生（Boris Johnson）及財政大臣蘇納克（Rishi Sunak）開會，但這個「委員會」本質上是富人俱樂部，年捐款達25萬英鎊（約合34萬7500元）就有機會親近強生等高層，進而影響政府決策。

根據報導，相關網絡也涉及俄羅斯 資金，中國的角色則尚不突出。俄羅斯和中國都是英國安全單位點名的主要國安威脅來源。

保守黨表示，黨內募款活動並未對政府決策構成任何影響力。一名保守黨發言人對金融時報表示，所有捐款都依法向選舉委員會呈報，並由選委會公告，一切公開透明。

工黨已去函要求保守黨說明「顧問委員會」的運作細節並公開涉入官員及捐款人姓名。工黨批評保守黨高層「雙標」：對自己及友人、親信是一套標準，對其他人則是另一套。

有鑑於中國資金近期在英國屢發爭議，工黨籍影子外交大臣南迪（Lisa Nandy）今天呼籲徹底稽查英中關係各層面，終結保守黨籍前首相卡麥隆（David Cameron）在2010至2016年執政期間推動的英中友好「黃金年代」。

由於國會及國安單位示警，英國政府正考慮將中國國營「中國廣核集團」（CGN, 中廣核）自現有及未來的核能建設計畫排除，包括索夫克郡（Suffolk）塞斯維爾C（Sizewell C）及艾塞克斯（Essex）布拉德威爾（Bradwell-on-Sea）核電廠興建計畫。

此外，中國智慧型手機大廠「聞泰科技」持有的荷蘭「安世半導體」（Nexperia）原已完成收購位於威爾斯（Wales）的英國最大晶片廠紐波特晶圓製造公司（Newport Wafer Fab），此前認為「政府不宜介入」的強生卻臨時政策急轉彎，宣布國安顧問將檢視收購案。

儘管英國3月發布的外交與國防政策總檢視報告「競爭時代的全球化英國」（Global Britain in a Competitive Age）首度將中國定調為安全領域的「系統性挑戰」，強生本人多次強調英中經貿關係及中國資金對英國的重要性。

不過，有鑑於核能、半導體都是具高度戰略意義的產業，中資涉及的安全隱憂近日引起英國國會及輿論關注；英國包括倫敦電力網等既有基礎設施所含中資成分也獲越來越多披露。

南迪指出，由於對中政策天真自滿，保守黨再次自食惡果；保守黨2015年根本不該與中國簽定核能合作協議。

她說，「我們需在關鍵基礎建設擁有更多戰略獨立性」，英國的對中策略必須「立基於實力及價值觀」、講求團結一致及連貫性。