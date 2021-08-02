土耳其野火6天燒35省 出動無人機打火

土耳其森林野火延燒6天、波及35省。(美聯社)

土耳其森林野火延燒6天、波及35省，部分火勢無減緩跡象。風勢和逾攝氏40度高溫 增添打火挑戰，既有火勢未及撲滅，新火苗又竄出。當局已投入9架國造無人機進行灌救。

當局指出，7月28日至今，35個省已經發生129場森林野火，其中122起受到控制，截至昨天為止已有8人因此喪生。

「每日晨報」（Daily Sabah）報導，強風助長下，火勢迅速蔓延西南部木拉省（Mugla）7個縣。滅火飛機和直升機上午在木拉省馬麥里斯鎮（Marmaris）和克伊傑伊茲鎮（Koycegiz）恢復灑水灌救作業。克伊傑伊茲鎮遭遇熊熊烈火吞噬威脅。

在南部安塔利亞省（Antalya）馬納夫加特（Manavgat），由於新的火苗接連竄出，當地遭人縱火 傳言不脛而走。民眾加入打火行列的同時，也開始在林帶附近展開巡邏，並就起火原因進行追查。當局將矛頭指向庫德工人黨（PKK）。

PKK尋求建立獨立的庫德族國家，逾30年來在土耳其部分地區進行浴血叛亂，被土耳其、美國和歐洲聯盟（EU）認定為恐怖組織。土耳其廣播電視公司國際頻道（TRT World）報導，PKK過去曾對森林縱火。

馬納夫加特最早有4處地點發生野火，過去6天又新增8個火區，居民疏散之後不久，相關地區就被火舌完全吞噬，導致數以百計人無家可歸。政府對當地災民發放現金，承諾替他們重新蓋屋。

木拉省觀光重鎮博德魯姆（Bodrum）夏季向來遊人如織，現在打火弟兄和當地民眾卻為了滅火而疲於奔命。木拉省貝吉勒（Beyciler）的森林大火7月30日開始延燒，火勢迅猛，波及鄰近4個縣。大樹倒塌造成連外交通受阻，提高了進入火場搶救的難度。

農業和林業部長帕克德米利（Bekir Pakdemirli）上午在木拉省米拉斯縣（Milas）宣布，東部頓哲里省（Tunceli）的火勢已經受到控制。但是他同時表示，原本沒有火勢的西南部伊斯帕塔省（Isparta）也竄出火苗。

帕克德米利指出，已經投入逾5000人力、16架飛機、51架直升機、850部消防車救火，但是風勢和攝氏40幾度高溫使得相關工作 深受挑戰。他說：「光是在木拉省，直升機就投下超過3000噸的水…我們聚焦避免火勢往住宅區延燒。不幸的是，我們別無選擇必須放棄森林。」 他承諾對災區的植樹工作會儘速展開。

內政部長索魯（Suleyman Soylu）指出，光是木拉省就已疏散1萬人。執法機構正在調查起火原因。

索魯說：「我們接獲大約300條密報，已經拘押數人，不過他們是否有罪最終須由司法裁定。包括蓄意破壞和人為疏失的情資都有。」

他表示，PKK曾經企圖對森林、企業和民用車輛縱火，當局自1月以來已挫敗逾300起相關圖謀。

與此同時，去年在外高加索納戈爾諾．卡拉巴赫地區（Nagorno-Karabakh）戰事中助亞塞拜然一臂之力而聲名大噪的土耳其國造無人機也參與撲滅森林大火的工作。

「自由日報」（Hurriyet Daily News）報導，目前執行救火工作的包括拜拉克塔無人機（Bayraktar TB2）和矛隼無人機（Aksungur）。

國防工業總署（Presidency of Defence Industries）署長狄米爾（Ismail Demir）推文說：「矛隼無人機偵測到3名高塔工人，並且協助他們逃離熊熊烈火。」

無人機通常用於野火監測和灌救等工作，可以偵測、控制大火並予以撲滅。農業和林業部指出，目前有9架無人機在火勢依舊猛烈的馬納夫加特和馬麥里斯投入打火作業。