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英9月開始為50歲以上打第3劑加強疫苗 逾2300萬人受惠

編譯張君堯／綜合報導
英國當局預計今年秋天向數千萬英國人提供輝瑞「加強疫苗」，因為該疫苗已被證明是對抗Delta病毒株「最有效的疫苗」。(新華社)
英國當局預計今年秋天向數千萬英國人提供輝瑞「加強疫苗」，因為該疫苗已被證明是對抗Delta病毒株「最有效的疫苗」。(新華社)

英國當局預計今年秋天向數千萬英國人提供輝瑞（Pfizer）「加強疫苗」，因為該疫苗已被證明是對抗Delta病毒株「最有效的疫苗」。

「每日郵報」報導，公布於今年早些時候的這項「加強疫苗計畫」定於9月開始，預計會為多達2300萬人，包括50歲以上、弱勢、國民保健署（NHS）以及療養院工作人員提供第三劑加強疫苗。額外的疫苗將分兩個階段推出，在計畫延長之前優先考慮那些最有可能感染的人。

報導指出，所有患者都將接受輝瑞疫苗，因為它已被證明對Delta病毒株最有效。英國衛生部尚未確認加強疫苗計畫的官方細節，該計畫於6月由疫苗接種和免疫聯合委員會（JCVI）首次提及，JCVI預計將在未來幾個月內發布有關計畫的最終建議。

一位高級政府消息人士也向紐約時報透露，至於接種AZ疫苗的人則將獲得「mRNA加強劑」，今年早些時候發表的一項英國政府支持的研究發現「混打疫苗可能會產生更高的病毒保護作用」。最初接種AZ疫苗的人若接種輝瑞第二劑、其抗體多九倍。

而本周發表的一項研究還表明「第三劑輝瑞疫苗可以提供針對Delta病毒株的強大保護」。研究表明在接受加強注射的18至55歲人群中，抗體水平增加了5倍。第三劑對老年人尤其有效，在65至85歲已經接受標準兩劑的人群中，抗體水平飆升了11倍。

牛津大學一項研究加強劑的試驗表明，在第二次接種六個月後進行第三次接種可以恢復對新冠病毒的「最高免疫力」，與此同時，英國新冠確診數連續第10天下降，下降了17.8%。英國公共衛生部和劍橋大學的最新數據表明，疫苗已經預防大約6萬人死亡、2200 萬人感染和5萬2600人住院治療。

疫苗 英國 輝瑞

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