義大利800起野火釀災情 東南歐現數十年最嚴重熱浪

義大利佩斯卡拉一處海灘附近的松樹林遭到野火摧毀、目前至少有5人受傷，眾多來此度假的遊客被疏散，這同時也是東南歐幾十年來遭遇最嚴重的熱浪之一。(歐新社)

義大利 佩斯卡拉（Pescara）一處海灘附近的松樹林遭到野火摧毀、目前至少有5人受傷，眾多來此度假的遊客被疏散，這同時也是東南歐幾十年來遭遇最嚴重的熱浪 之一。

據「衛報」報導，面積達53公頃的「Pineta Dannunziana」自然保護區發生火災後，大約800人被迫因此撤離，其中包括一個修女修道院，火災更持續在不同方面蔓延。據悉，一名5歲女孩被送往醫院，不過傷情不會危及生命。

佩斯卡拉市市長馬西（Carlo Masci）表示「由於煙霧，我們不得不疏散幾所房屋和海灘度假村」，他也坦承「最大的問題是熱風，我們正在盡最大努力限制損失」。義大利國家消防局表示，本周末記錄超過800起突發事件，主要發生在南部，並在推特上透露「在過去的24小時內，消防員出動800多次，其中西西里島250次、普利亞和卡拉布里亞各130次、拉齊奧90次以及坎帕尼亞的70次」。

東南歐的其他地區也爆發高溫 引發的野火，包括西班牙、希臘和土耳其，這些國家正在應對幾十年來最嚴重的熱浪之一，氣溫升至攝氏40度，迫使數百人撤離。根據歐盟數據顯示，今年的火災季節破壞性明顯高於平均水平，在氣溫飆升和強風的推動下，專家也指出「全球暖化增加此類火災的頻率和強度」。