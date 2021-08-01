神準研究團隊預估：印度最快8月爆發新一波疫情

印度研究團隊預估，印度未來可能爆發另一波規模較小的疫情。(歐新社)

印度 研究團隊根據數學模型預估，印度未來可能爆發另一波規模較小的疫情 ， 預料在10月達到高峰。這個團隊曾準確料中印度今年上半年嚴峻疫情將趨緩。

印度理工學院海德巴拉與坎普爾校區的研究團隊預估，印度疫情最快在8月進一步升溫，以最樂觀的情況來看，下一波疫情高峰的每日確診人數將低於十萬人，最不樂觀的情況為接近15萬人。這兩個研究團隊分別由維提亞薩格爾與亞葛拉瓦爾兩位研究者主導。

維提亞薩格爾在電郵中說，確診率較高的喀拉拉邦和馬哈拉施特拉邦，可能使這個預測情況產生誤差。他說，下一波疫情的每日確診人數，將遠低於5到7月的第二波疫情。上波疫情的單日確診高峰在5月7日，當時有40萬人確診，之後確診數大幅遞減。

這項報告強調，印度須加快疫苗相關活動的進程，運用監控方式找出剛成形的疫情熱點，且持續觀察新冠病毒的基因定序，以保持警惕，因為可能出現變種病毒 。

Delta變種病毒在全球各地引發新一波疫情，印度去年10月首次發現這個病毒。專家擔憂，當確診人數下降，民眾繼續社交和商業活動，此時可能對疫情掉以輕心。新冠疫情去年對印度造成的損失有限，促使民眾快速恢復當地旅遊和舉辦大型慶典活動，導致今年3月爆發第二波極具破壞力的疫情。