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美韓聯合軍演在即 金與正：可能影響兩韓前景

中央社台北1日專電
圖為北韓領導人金正恩胞妹、勞動黨副部長金與正。路透
圖為北韓領導人金正恩胞妹、勞動黨副部長金與正。路透

美韓聯合軍事演習預計在8月舉行，北韓領導人金正恩胞妹、勞動黨副部長金與正今天透過官媒表示，若美韓執意要舉行聯合軍演，可能讓南北韓關係再度蒙上陰影，「會密切留意南方的決定」。

韓聯社報導，金與正今天透過官媒中央通信社（KCNA）發表談話，表示「最近幾天一直聽到南韓軍隊與美軍聯合軍事演習將按規劃舉行，這種令人心情很差的消息」，顯示北韓當局仍保持與先前相同立場，要求美韓停辦聯合軍演。

「對於聯合軍事演習的規模或方式，我們都沒有討論過」，金與正警告，「我國政府及軍方會持續關注南朝鮮8月是否再次進行具有敵意的戰爭演習，或是做出果斷決定」。

金與正表示，若美國與南韓不顧北韓意見，再次舉行聯合軍演，將有損兩韓領導人希望雙邊重新恢復互信關係的信念，也會讓兩韓關係前景更加晦暗不明。

南、北韓27日才剛無預警宣布恢復官方政治、軍事聯絡管道，被視為兩韓關係回溫的一線曙光。有分析認為可能促成第4次兩韓峰會，但金與正明顯對此不以為然，認為這種想法是「過度解讀」，「現在就將兩韓峰會問題訴諸輿論，我認為是為時過早且輕率的判斷」。

北韓因不滿脫北者在兩韓邊境散發反平壤傳單，去年6月單方面切斷雙邊聯繫管道，並炸毀位於北韓開城工業區內的兩韓聯絡辦公室，時隔一年多才重新開始運作。

金與正指出，在上次南、北韓領導人親自會面，發表共同宣言等協議後，兩韓關係仍面臨了雙邊不希望發生的曲折與風波，「若好好回顧過去這3年，就會完全了解我今天提出的見解」。

金與正今年3月也曾公開批評上半年的美韓聯合軍演，並揚言廢除兩韓軍事協議等。

兩韓 北韓 金與正

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