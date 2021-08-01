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英警告：血氧機對深膚色COVID患者準確率較低

中央社／倫敦31日電
英國國家衛生機構警告，新冠肺炎感染者在家自我監控血氧濃度的裝置，可能對膚色較深者顯示較不準確的讀數。圖為脈衝式血氧機。（示意圖／Getty Images）
英國國家衛生機構警告，新冠肺炎感染者在家自我監控血氧濃度的裝置，可能對膚色較深者顯示較不準確的讀數。圖為脈衝式血氧機。（示意圖／Getty Images）

英國國家衛生機構今天警告，COVID-19（2019冠狀病毒疾病）感染者在家自我監控血氧濃度的裝置，可能對膚色較深者顯示較不準確的讀數。

這是針對脈衝式血氧機（pulse oximeters）做出的警告，現在很多有重大COVID-19症狀風險者使用脈衝式血氧機監測血氧濃度，若血氧濃度低於特定數值，就需要住院。

英國國民保健署（NHS）對有COVID症狀者、65歲以上者或臨床診斷為脆弱者提供脈衝式血氧機，國民保健署表示，「有通報說脈衝式血氧機可能對膚色較深者較不準確，可能會顯示出較高的血氧濃度」。

國民保健署官網最新指南警告寫道：「有通報顯示，如果您的膚色是棕色或黑色，脈衝式血氧機可能較不準確，可能顯示您的血氧濃度較高。」指南還說，最重要的就是定期檢查指數有沒有下降。

國民健保署種族與健康觀望台（Race and Health Observatory）主管納克維（Habib Naqvi）表示，受影響的是「黑人（和）亞裔多元族群」。

英國少數族裔感染COVID的死亡率最高，尤其是非裔黑人和孟加拉裔。

截至今天為止，英國COVID死亡人數累計達12萬9583人，在全球名列前茅。

英國 黑人 亞裔

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