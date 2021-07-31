反對健康通行證 法國逾20萬民眾上街抗議

超過20萬不滿法國推出健康通行證的民眾，走上街頭抗議，舉起寫著「自由」的牌子。圖為31日的法國巴黎街頭。美聯社

法國為迎戰第4波COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情推出健康通行證，進入廣泛公共場所必須出示健康通行證才能獲准通行，超過20萬不滿民眾今天在全國各地上街抗議。

路透社報導，內政部 官員表示，全國各地有20萬4090人走上街頭，包括首都巴黎有1萬4250人。上街表達不滿的抗議民眾，較上周末增加約4萬人。

警方發言人表示，巴黎抗議民眾造成3名警員受傷。內政部長達馬南（Gerald Darmanin）在推特發文表示，有19名抗議者被捕，包括巴黎10人。

這是不滿法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）新防疫措施的民眾，連續第3個周末上街表達不滿。在大多數法國民眾專注於善用暑假之際，這些示威活動格外凸顯抗議民眾的堅定決心。

在巴黎走上街頭的教師安恩（Anne）表示，「我們正在製造隔離社會，在重視人權的國度採取這種措施令人難以置信。因而我上街抗議，我畢生從未示威抗議過，我認為我們的自由正面臨危險。」

法國規定進入博物館、電影院 或游泳池，以及參加大型慶典、上夜店都必須出示健康通行證，證明已經接種COVID-19疫苗 ，或最近曾接受採檢為陰性。

國會本周通過的新法律，明定醫護人員強制接種疫苗，並擴大健康通行證適用範圍，進入餐廳、酒吧、商展會場、搭火車以及進入醫院都得出示健康通行證。

巴黎當局動員約3000名警力，鎮暴警察竭力維持抗議民眾在獲批准遊行路線上前進。當局亟思避免重演上周末衝突事件，當時在香榭麗舍大道（Champs-Elysees ）爆發警民肢體衝突。

其他例如馬賽（Marseille）、里昂（Lyon）、蒙貝列（Montpellier）、南特（Nantes）和土魯斯（Toulouse）等城市，也有民眾上街抗議，高呼「自由！」和「拒絕健康通行證！」等口號。