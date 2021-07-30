世衛組織籲 勿將第2階段疫源調查政治化

世界衛生組織今天表示，正與中國在內的所有會員國針對第2階段病毒溯源計畫展開討論，呼籲各方別把過程政治化，保證研究以科學為基礎。(Getty Images)

世界衛生組織今天表示，正與中國 在內的所有會員國針對第2階段病毒溯源計畫展開討論，呼籲各方別把過程政治化，保證研究以科學為基礎。

世衛 組織（WHO）今天召開視訊記者會，外媒詢問對中國拒絕第2階段的疫源調查的回應，世衛公共衛生緊急計畫執行主任萊恩（Michael Ryan）表示，目前正與包括中國在內的所有會員國進行非常積極的討論。

萊恩指出，希望能在中國繼續進行調查，也期待著良好的合作。 但呼籲各方不要將過程政治化，世衛會向中國及其他國家保證，過程是以科學為基礎。

2019冠狀病毒疾病（COVID-19）疫情自2019年12月從中國中部城市武漢 爆發，科學家一直試圖解開病毒起源謎團。世衛領導的國際專家團隊今年第一季赴武漢實地考察後發表報告，認為病毒可能是藉由另一種動物，再從蝙蝠傳到人類身上，至於透過實驗室事件外洩則可能性極低，但以美國為主導的國際社會對此結論不滿意。

世衛7月中旬提議在中國展開第2階段調查，但中國國家衛健委副主任曾益新7月22日表示不接受，另白宮發言人莎奇（Jen Psaki）隨即重批此舉危險且不負責任，美方深感失望。