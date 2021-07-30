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雪梨新冠疫情擴大 新南威爾斯省請軍方協助封城

編譯周辰陽／即時報導
28日在澳洲雪梨中央商業區一間店鋪的超人塑像現在也戴上口罩。澳洲國防軍（ADF）的數百名士兵已部署到第一大城雪梨，以協助警方執行新冠封城措施。路透
28日在澳洲雪梨中央商業區一間店鋪的超人塑像現在也戴上口罩。澳洲國防軍（ADF）的數百名士兵已部署到第一大城雪梨，以協助警方執行新冠封城措施。路透

BBC與澳廣30日報導，澳洲國防軍（ADF）數百名士兵已部署到第一大城雪梨，準備協助警方執行新冠封城措施。300名士兵將於周末接受訓練，周一開始上街執行無武裝巡邏。

根據報導，ADF士兵將在疫情熱區加入警察的行列，確保民眾遵循10公里通行限制在內的規定。新南威爾斯省警察廳長艾略特（David Elliott）指出，因為一小部分的雪梨人覺得「規矩不適用於他們」，讓部署士兵變得有必要。

新省警政署長富勒（Mick Fuller）則表示，因為確診數大幅上升，讓他正式申請士兵協助執行雪梨的封城。他說，這讓警方敲門查看的戶數能夠加倍，「我們必須敲2000扇門，所以引入士兵在後勤上有意義」。

不過，公衛官員提供的資訊卻表明，此次疫情的主要擴散管道是防疫規則允許的移動，因此許多人質疑軍方介入是否有其必要，更稱之為「粗暴」。

新冠病毒Delta變異株疫情襲向澳洲後，迄今造成近3000人確診與9人死亡。大雪梨地區6月26日開始封城抗疫，規定居民僅可因必要運動、購物、照護等理由離開住處，但疫情還是持續擴散，30日新增170個病例。居家避疫令隨之拉長，至少持續到8月28日為止。

疫情 封城 警察

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