我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

東奧撐竿跳爆疫情 美奪牌希望退賽 澳田徑隊隔離

以色列開先例 將對60歲以上民眾施打第3劑疫苗

亞塞拜然和亞美尼亞再爆衝突 互控違反停火

中央社莫斯科29日綜合外電報導

亞美尼亞和亞塞拜然昨天才同意暫停在邊界爆發血腥衝突，今天就互控對方違反這項俄羅斯支持的停火安排。

亞美尼亞國防部發表聲明說，亞塞拜然軍隊今天清晨對亞美尼亞位於格加爾庫尼克（Gegharkunik）的陣地開火，迫使亞美尼亞反擊。到了當地時間上午7時，局勢才平靜。

亞塞拜然國防部則在聲明中表示，亞美尼亞軍隊以機關槍和槍榴彈發射器（grenade-launchers）朝克爾巴賈爾（Kelbajar）地區一座村莊開火，並投擲手榴彈。亞塞拜然軍方予以回擊。

雙方在邊界爆發去年6周戰爭以來死傷最慘重的事件後，昨天同意停火。

亞美尼亞表示，部隊中3死4傷，亞塞拜然則表示，2名士兵受傷。

塔斯社（TASS）報導，亞美尼亞和亞塞拜然之間的緊張升高，亞美尼亞總理帕辛揚（Nikol Pashinyan）今天提出由俄羅斯邊界部隊在亞美尼亞和亞塞拜然的交界沿線駐守。

報導中引述帕辛揚在政府會議中表示：「鑑於當前局勢，我認為有理由考慮亞美尼亞和亞塞拜然整條邊界沿線的崗哨由俄羅斯邊界衛兵駐守。」

帕辛揚表示，亞美尼亞準備和莫斯科當局討論這個提案，此舉能讓劃定邊界的工作順利進行，而不致引發軍事衝突風險。

俄羅斯 國防部 工作

上一則

以色列開先例 將對60歲以上民眾施打第3劑疫苗

延伸閱讀

東奧／中國女排三連敗 小組出線難度高

東奧／中國女排三連敗 小組出線難度高
俄羅斯以奧會名義參賽 英衛報誤以為中華隊

俄羅斯以奧會名義參賽 英衛報誤以為中華隊
亞美尼亞提前國會改選 欲弭平分裂 但恐事與願違

亞美尼亞提前國會改選 欲弭平分裂 但恐事與願違
美歐團結對抗中國威脅 空巴波音補貼爭議停火5年

美歐團結對抗中國威脅 空巴波音補貼爭議停火5年

熱門新聞

Delta變種病毒威力大，再加上全球性極端氣候現象，供應鏈面臨崩潰。圖為洛杉磯一處戶外商區，擺放著提醒民眾戴口罩防疫的標語。(美聯社)

Delta疫情延燒加上天災來襲 全球供應鏈面臨崩潰

2021-07-24 15:32
新婚夫妻烏索（右）和卡札琪，選擇來愛德角度蜜月。（取材自推特）

法國度假勝地可全裸逛街 每年吸引逾5萬旅客

2021-07-14 02:30
菲律賓班詩蘭省一名聲稱對蛇的毒液「免疫」的弄蛇專家在試圖親吻眼鏡蛇時，竟意外被眼鏡蛇反擊、狠狠咬著其舌頭不放，導致這名弄蛇專家當場身亡。（取材自推特）

「蛇」吻 菲律賓弄蛇人當場喪命

2021-07-22 02:00
以色列衛生部表示，最近幾周進行的研究顯示，輝瑞疫苗在預防感染Delta變異病毒株方面的有效性只有39%。(路透)

Delta病毒好凶 以色列：輝瑞疫苗保護力降至39%

2021-07-23 23:34
印尼政府正考慮實施第三劑加強針計畫，圖為一位準備接種科興疫苗的印尼民眾。路透

數百醫護打完兩劑科興仍染疫亡 印尼擬啟動加強針計畫

2021-07-27 12:41

神學士展開報復 美軍阿富汗口譯員慘遭斬首

2021-07-23 08:59

超人氣

更多 >
圖輯／苗族姑娘 難民後裔 李蘇妮為美國守住女子體操全能金牌

圖輯／苗族姑娘 難民後裔 李蘇妮為美國守住女子體操全能金牌
1張圖／東京奧運獎牌榜 中日各囊括15金 美獎牌38面最多

1張圖／東京奧運獎牌榜 中日各囊括15金 美獎牌38面最多
阿拉斯加半島外海規模8.2地震 90分鐘內5次餘震

阿拉斯加半島外海規模8.2地震 90分鐘內5次餘震
世界排名第1桌球選手 居然是黃曉明表妹

世界排名第1桌球選手 居然是黃曉明表妹
美眾院通過撥款法 禁當局製作含台灣的中國地圖

美眾院通過撥款法 禁當局製作含台灣的中國地圖