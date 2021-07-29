亞塞拜然和亞美尼亞再爆衝突 互控違反停火

亞美尼亞和亞塞拜然昨天才同意暫停在邊界爆發血腥衝突，今天就互控對方違反這項俄羅斯 支持的停火安排。

亞美尼亞國防部 發表聲明說，亞塞拜然軍隊今天清晨對亞美尼亞位於格加爾庫尼克（Gegharkunik）的陣地開火，迫使亞美尼亞反擊。到了當地時間上午7時，局勢才平靜。

亞塞拜然國防部則在聲明中表示，亞美尼亞軍隊以機關槍和槍榴彈發射器（grenade-launchers）朝克爾巴賈爾（Kelbajar）地區一座村莊開火，並投擲手榴彈。亞塞拜然軍方予以回擊。

雙方在邊界爆發去年6周戰爭以來死傷最慘重的事件後，昨天同意停火。

亞美尼亞表示，部隊中3死4傷，亞塞拜然則表示，2名士兵受傷。

塔斯社（TASS）報導，亞美尼亞和亞塞拜然之間的緊張升高，亞美尼亞總理帕辛揚（Nikol Pashinyan）今天提出由俄羅斯邊界部隊在亞美尼亞和亞塞拜然的交界沿線駐守。

報導中引述帕辛揚在政府會議中表示：「鑑於當前局勢，我認為有理由考慮亞美尼亞和亞塞拜然整條邊界沿線的崗哨由俄羅斯邊界衛兵駐守。」

帕辛揚表示，亞美尼亞準備和莫斯科當局討論這個提案，此舉能讓劃定邊界的工作 順利進行，而不致引發軍事衝突風險。