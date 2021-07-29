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卡蘇伊士運河的長賜輪 終於抵達目的地 結束3個月航程

編譯季晶晶／綜合外電
長賜輪抵達目的地鹿特丹的貨櫃港。(美聯社)
長賜輪抵達目的地鹿特丹的貨櫃港。(美聯社)

華爾街日報報導，今年3月8日自中國廣東省鹽田港出發、途中意外擱淺並堵住蘇伊士運河近一周的長賜輪，已於荷蘭當地時間周四上午抵達目的地鹿特丹的貨櫃港，結束長達3個月之久的海上航程。

影片來源：YouTube Reuters

長1300呎、載有1萬8000個貨櫃的長賜輪是全球最大型貨櫃輪之一。擱淺之後出動600人團隊救援，包括工程師和水手，還出動全球最大的拖船船隊協助脫困，後來被拖到大苦湖下錨，等候船東和保險業者以及埃及主管機關就責任和賠償問題達成協議。

這場意外目前還沒有公布任何報告，外界仍然不知道擱淺的確切原因，被引述的包括強風、船速、人為判斷失準，以及這條狹窄運河獨特的流體力學。根據知情人士，初步談成的賠償金額大約2億美元。

租用長賜輪的長榮海運、日本船東正榮汽船，以及技術管理業者兼海事服務商貝仕船舶管理公司（Bernhard Schulte Shipmanagement）都謝絕置評。

長賜輪在7月初拔錨開往鹿特丹，但對船上價值約7億美元的貨物來說，其中包括IKEA家具、Tommy Hilfiger和Calvin Klein母公司PVH集團出貨到歐洲的服飾，以及耐吉（Nike）的鞋子，很多都到得太晚。例如，泳裝到達時已錯過夏季，另外，擁有外燴服務設備供應商Easy Equipment的Mihael Shah，是10萬美元商用冷凍櫃的托運人，本來應該將其中之一送貨給5月下旬新開幕的一家漢堡店，現在這筆生意已經泡湯。

長賜輪會先卸下部分貨物，下月再啟航開往英國。

華爾街 蘇伊士運河 長榮

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