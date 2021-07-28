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澳洲爆反封城示威 幕後黑手竟是「德陰謀論團體」

編譯張君堯／即時報導
一個總部位於德國的陰謀集團幫助推動澳洲各地一系列反防疫封鎖的抗議活動，在與警方發生暴力衝突後，數十人被捕、更有數百人被罰款。(Getty Images)
一個總部位於德國的陰謀集團幫助推動澳洲各地一系列反防疫封鎖的抗議活動，在與警方發生暴力衝突後，數十人被捕、更有數百人被罰款。(Getty Images)

一個總部位於德國的陰謀集團幫助推動澳洲各地一系列反防疫封鎖的抗議活動，在與警方發生暴力衝突後，數十人被捕、更有數百人被罰款。

雪梨26日約有3000人聚集在街頭，激烈地抗議該市的防疫封鎖，警方也隨之出動共計逮捕60多人，並對107人做出罰款。在陰謀集團網路的協調下，包括一些與極右翼有關聯的團體也參與其中，除了澳洲雪梨、包括全球各地的城市也出現類似集會，示威者和警察之間發生暴力衝突。

在整個疫情期間，反對防疫限制的抗議活動變得普遍，雖然被稱為「和平抗議」，但警方表示他們對「人們準備使用的暴力程度」感到驚訝。在26日的大規模示威之前，抗議的消息通過一系列Telegram、Instagram和Facebook貼文傳播，這些帖子通常被大型反疫苗接種和陰謀論者放大、聚集了數萬人。

最近的集會更凸顯一個名為「Worldwide Demonstration」的德國團體所發揮的作用，該團體幫助協調全球各地的抗議活動，包括在澳洲各個城市的抗議活動。該集團在其主要帳號上就有4萬5000名Facebook粉絲和7萬名Telegram訂閱者，在為各個國家及地區設立的專用帳戶上的訂閱者甚至更多。

上月26日，其主要Telegram帳號開始發布有關在澳洲城市舉行集會的貼文，當時它宣布墨爾本遊行的時間和地點，並被超過2萬人看到，此外，7月10日以及7月21日也有類似的貼文。該組織的頁面充斥著反疫苗和新冠病毒陰謀論。

澳洲戰略政策研究所國際網路政策中心的分析師伯格爾（Ariel Bogle）表示，關於全球示威活動與澳洲示威的關聯，以及當地團體改編和分享其內容的方式仍然存在疑問，他指出「我想說的是，我們需要更多研究，但它已經通過參與先前示威活動的許多團體在澳洲傳播」，並補充說「在墨爾本和雪梨，所代表的人和地區都是受疫情特別嚴重打擊的地區。這裡也存在一些問題，如文化和社區通常對政府有著根深柢固的不信任，這通常是有充分理由的」。

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