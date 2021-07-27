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英國連7天確診下降 內閣部長：已達到「群體免疫」

編譯張君堯／綜合報導
英國一位高級官員指出，新冠病毒與英國的影響幾乎是「已成定局」，有趣的是27日英國確診案例連續第7天下降，現在僅是一周前感染水平的一半。（Getty Images）
英國一位高級官員指出，新冠病毒與英國的影響幾乎是「已成定局」，有趣的是27日英國確診案例連續第7天下降，現在僅是一周前感染水平的一半。（Getty Images）

英國27日新冠確診案例連續第7天下降，降至2萬3511例，僅是一周前感染水平的一半。英國一位高級內閣部長樂觀表示，英國對抗新冠病毒，「勝負已成定局」，英國實際上已達到「群體免疫」。

英國近期新冠確診數的下降是自疫情開始以來，首次連續7天下降。過去7天共有22萬9828例確診，而前一周為 33萬2068人、減少10萬2240人、即31%，是迄今為止最大的每周跌幅。科學家們表示，目前尚不清楚為什麼病例下降如此之快，但溫暖的天氣、學校假期和足球歐洲盃的結束是潛在因素。

「每日郵報」報導，英國首相強生（Boris Johnson）提出警告，認為新冠病毒被擊敗還「為時過早」，但他許多同事私下認為「英國正堅定地走上復甦之路」。保守黨議員26日呼籲強生立即廢除迫使企業關閉並使超市貨架空無一人的隔離防疫規定。

上述高級部長指出，英國已有九成的成年人至少接種一劑疫苗，加上已有超過570萬人感染，「事實上已達到群體 免疫，他強調「勝負已成定局，但沒有人注意到。當然，我們必須提防一些可怕的新變種病毒出現，但除此之外，新冠病毒即將成為您生活的一部分」。

東安格利大學教授亨特（Paul Hunter）表示「現在病例數下降得非常非常快，雖然可能出現一些小插曲，但我認為我們可能處於長期下降趨勢」，並稱「我們應該很快就會達到地方性平衡，在這種平衡中，病毒受到不同水平的自然和疫苗誘導的免疫力的控制」。

英國 疫苗 變種病毒

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