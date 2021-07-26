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俄羅斯當局封鎖49網站 疑大選前加強打壓反對派

中央社莫斯科26日綜合外電報導

俄羅斯反對派領導人納瓦尼的夥伴今天表示，俄國媒體監管機關已將與正在坐牢的納瓦尼有關的49個網站封鎖。俄國國會大選將在秋天登場，這項舉動反映當局加強打壓反對派運動。

法新社報導，納瓦尼（Alexei Navalny）是俄羅斯國內對總統普亭（Vladimir Putin）批評最力人士。他先前遭人用神經毒劑下毒，他聲稱是克里姆林宮所為。納瓦尼其後轉往德國接受數月治療，今年1月返回俄羅斯時旋即被捕。

納瓦尼之後因詐欺舊案遭判處2年半徒刑，他的組織也因涉及「極端主義」被禁，成員和贊助者因此都不准參選9月的國會選舉。

納瓦尼主要助手伏科夫（Leonid Volkov）在社群平台Telegram的個人頻道上表示：「依據檢察總長辦公室所做的決定，49個網站同時遭到封鎖。」

被封鎖網站包括納瓦尼的主要網站，即他的「反貪腐基金會」（Anti-Corruption Foundation）官網；以及納瓦尼主要盟友的網站，和今年稍早遭到解散的納瓦尼地方辦公室官網。

法新社記者表示，目前在俄羅斯無法開啟反貪腐基金會官網。

伏科夫指出，唯一沒遭到政府審查封鎖的是「聰明投票」（Smart Voting）網站。這個網站的主題是納瓦尼提出的投票策略，讓勢力最強的反對派候選人在選舉時更可能擊敗與克里姆林宮有關的政治人物。

在最近幾次地方選舉，俄羅斯執政黨「團結俄羅斯黨」（United Russia Party）已因這種手法輸掉一些席位。

納瓦尼 俄羅斯 投票

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