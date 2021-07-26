歐盟外長：歐洲須在美中2強競爭下 捍衛利益

歐洲聯盟外長波瑞爾。(美聯社)

歐洲聯盟外長波瑞爾今天表示，疫情 改變國際情勢，加劇緊張和衝突，強調歐洲處在美國 及中國 2強競爭之下，必須捍衛己身利益。

歐盟（EU）外交和安全政策高級代表波瑞爾（Josep Borrell）今天以在西班牙發表演講說，表示2019冠狀病毒疾病（Covid-19）疫情還沒有結束，國際情勢已經改變，他認為未來的世界將是更不平等、更亞洲化及更加數位化。

波瑞爾指出，其中預期太平洋地區及東南亞因經濟發展力量驅動，世界將朝向更亞洲化。

他提到未來的世界緊張和衝突將會加劇，但在中美競爭的格局下，歐洲人沒有興趣掀起新冷戰，但也指歐洲距離華盛頓永遠比北京更近。

他進一步說明，歐洲與美國因共享相同的政治體系、多黨民主、市場經濟等，因此歐洲與美國相近，但這並不意味著歐美利益總是一致。

波瑞爾說，歐洲處於美中競爭之間必須找出不依賴其中一方，捍衛自己的利益的作法，雖然困難，但這是歐洲作為地緣政治強國的考驗。

近年美國拉攏盟友與中國競爭，鼓勵在貿易、科技、金融等方面加速與中國「脫鉤」，國際上認為逐漸形成與中國「新冷戰」趨勢。

今年6月北大西洋公約組織（NATO）30成員國在布魯塞爾召開領袖峰會，會後聯合公報上「中國」一詞出現高達10次，並正式指出「中國的明確野心和獨斷行為，對於以規則為基礎的國際秩序和北約安全相關區域構成系統性挑戰」。