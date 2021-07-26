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東南亞難阻Delta病毒 泰、馬每天逾萬人染疫

編譯葉亭均／綜合外電
菲律賓民眾接種新冠疫苗。（美聯社）
菲律賓民眾接種新冠疫苗。（美聯社）

泰國26日公布新冠病毒新增1萬5376例，連續第二天寫下新高；馬來西亞已經有超過100萬人染疫，凸顯傳染力更高的Delta變種病毒株肆虐，使得東南亞已成為全球的疫情熱區。

儘管馬來西亞法律部長Takiyuddin Hassan今天表示，大馬全國緊急封鎖措施在8月1日到期後，將不再延長實施，不過該國現在已成東南亞人均感染率最高的國家之一，25日回報有1萬7045新增案例，使得染疫人數達到101萬3438人，近8000人死亡。

雖然大馬近兩個月來已實施嚴格封鎖措施，但疫情依然惡化，引發大眾不滿。當地醫院欠缺病床，呼吸器和氧氣，數千名約聘醫師26日更針對就業條件進行罷工，但保證病患不會受這場抗議行動影響。

馬來西亞的疫苗接種率已超越許多鄰國，但在3200萬人口中，僅16.9%完全接種。

泰國政府上周在首都曼谷和12個高風險省分實施更嚴格的封鎖措施，同時暫停多數國內航班、擴大宵禁區域。

泰國央行已表示，這波感染預期將導致今年國內生產毛額（GDP）減少多達2%。

另外在有2億7000萬人口的印尼，迄今已回報逾310萬人感染，8萬3000人死亡。

不過，迫於經濟壓力，當地政府25日宣布雖然將新冠限制措施延長實施一周，但將鬆綁一些措施，包括允許傳統市場和有戶外區域的餐廳重新開放。

至於越南，南部商業重鎮胡志明市和周遭省分是新一波疫情熱區。越南25日回報新增確診數7531人，較24日的7968人減少。胡志明市自周一起，每天下午6時至次日上午6時實施宵禁，以遏阻新冠疫情蔓延。

緬甸從6月起也見到染疫人數增加，25日公布有355人死亡寫下新高，上周四單日新增感染人數達6000人。不過，醫療和葬儀社產業人員表示，實際染疫死亡人數更高。

菲律賓當局也忙著遏止Delta變種病毒擴散，本周起暫停與大馬、泰國之間的旅行往來，並且緊縮馬尼拉地區的限制措施。

印度在過去24小時新增3萬9361例確診，較前日的3萬9742例稍減，累計染疫人數已達3140萬人。

護理人員為馬來西亞偏鄉長者接種新冠疫苗。（美聯社）
護理人員為馬來西亞偏鄉長者接種新冠疫苗。（美聯社）

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