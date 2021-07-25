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獎牌治百病？日本選手連拿5金 反奧運聲浪「改觀」

編譯張君堯／綜合報導
東京奧運如火如荼展開，原先造成日本數百萬民眾道德困境的體育盛事，上周末在日本選手一口氣拿下5面金牌後，日本大眾對奧運似乎悄悄「改觀」。(Getty Images)
東京奧運如火如荼展開，原先造成日本數百萬民眾道德困境的體育盛事，上周末在日本選手一口氣拿下5面金牌後，日本大眾對奧運似乎悄悄「改觀」。(Getty Images)

東京奧運如火如荼展開，原先造成日本數百萬民眾道德困境的體育盛事，上周末在日本選手一口氣拿下5面金牌後，日本大眾對奧運似乎悄悄「改觀」。

隨著奧運會開幕，共同社的一項民意調查發現，87%的受訪者擔心奧運會導致新冠確診病例激增，與此同時，71%的人承認他們期待觀看賽事。

日本選手24日獲得本屆第一枚奧運金牌，為男子60公斤級的柔道選手高遠直久，此外包括奧運歷史上第一枚滑板金牌、女子400公尺個人游泳混合式等共5面金牌，一連串告捷消息讓一場原本引起廣泛厭惡的奧運會開始引發「人們的期待」。

國際奧委會表示，僅在日本就有6940萬人在上周至少觀看一場預賽賽事。日皇德仁23日在國家體育場發表講話時選擇「紀念」而不是「慶祝」奧運會正式開幕後，日本人民也同樣謹慎，英文版的《日本時報》巧妙地總結這種情緒，在一篇社論中宣稱「現在是將2020年東京奧運會的政治擱置一邊的時候了，現在我們只能為運動員喝采和鼓掌」。

每日新聞也表示「最重要的是將我們對運動員的興奮和情緒與困擾賽事的眾多問題區分開來，不要讓這些問題在奧運會結束後被遺忘」。

然而，這一切都不能證明日本公眾的恐慌被完全安撫，反之若公眾對奧運會的情緒可以軟化，那如果有更多證據表明奧運會以任何方式導致東京感染率上升，它也可以很容易地回到賽前的反對聲浪。

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