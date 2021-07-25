缺工+新冠疫情影響 東京羽田機場走向全面自動化

東京羽田機場為落實防疫措施以及解決機場人手短缺的問題，正在快速實施登機與其他手續自動化。(美聯社)

朝日新聞報導，東京羽田機場 正在快速實施登機與其他手續的自動化，以落實零接觸防疫政策並解決人力短缺問題。

報導指出，今年春季日本 航空公司（JAL）升級了在羽田機場第一航廈的國內航線 自動報到系統，這套系統使用紅外線指紋掃瞄技術，旅客的手指可以在與螢幕相距幾公分的情況下操作。

日航去年啟用的自動行李登記設備，也引進零接觸的解決方案，讓旅客不必在報到櫃台前排隊，以便向櫃台人員說明行李內的物品。根據日本航空，這些改善措施已縮短了旅客辦理登機的時間。以往在旅遊尖峰期間，辦理這些手續要花上30分鐘左右，如今只需要5到10分鐘。

此外，日航也將安檢場所升級，在入口處安裝了類似火車站的驗票閘門，當旅客將登機證放在掃描機上就會拿到收據，閘門隨即打開。另一家航空業者全日空（ANA）5月也在羽田機場第二航廈的兩處地點設置了12個自動閘門。

儘管2020年度羽田機場國內外航線的總旅客數比前一年銳減76%，但今年4月的旅客數次比去年同月大增三倍，預計今年夏季的旅遊需求將更上層樓，因此各大航空業者正加快腳步，確保旅客能有零接觸的環境。