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怒當局抗疫不力 巴西400城鎮示威要求罷免總統

中央社里約熱內盧24日綜合外電報導
數以萬計的巴西人走上街頭，要求彈劾波索納洛。圖為一名巴西人用腳踢做成波索納洛模樣的懸絲傀儡。(美聯社)
數以萬計的巴西人走上街頭，要求彈劾波索納洛。圖為一名巴西人用腳踢做成波索納洛模樣的懸絲傀儡。(美聯社)

巴西COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情奪走大批人命，總統波索納洛面對壓力愈發沉重，今天數以萬計巴西人走上街頭，要求彈劾波索納洛。

波索納洛（Jair Bolsonaro）遭控明知採購疫苗公款遭挪用，卻睜一隻眼閉一隻眼，目前正接受調查。左派政黨、工會和社會團體發起的反波索納洛活動，今天已進入第4個週末。全國400城鎮都籌劃了抗議行動。

在里約熱內盧（Rio de Janeiro），數以千計民眾穿著紅衫、戴著口罩，並高舉怒罵波索納洛的標語，包括 「沒人能再忍下去」、「貪汙罪犯滾出去」等。

在里約和其他地方，抗議人士抱怨疫苗接種作業啟動太慢，也抱怨高失業率，並要求更多緊急措施援助遭疫情重創的窮困族群。

65歲社工奧利維拉（Laise de Oliveira）表示：「每個深感被這個政府冒犯或壓迫的人都該站出來，這很重要，因為我們必須為重返民主而奮鬥。」

據巴西媒體的影像和報導，巴西26州中有20州出現反波索納洛示威浪潮，抗議人群直到下午都沒散去。

巴西人口約2.1億，COVID-19奪走近55萬條人命，病故總數世界第2，僅次於美國

疫情 疫苗 美國

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