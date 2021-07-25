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澳洲反封城示威恐令疫情惡化 雪梨下修打AZ年齡

中央社雪梨25日綜合外電報導
上千名澳洲民眾上街抗議居家限令。(美聯社)
上千名澳洲民眾上街抗議居家限令。(美聯社)

澳洲新南威爾斯州今天通報COVID-19本土病例創今年單日次高。昨天上千名澳洲民眾上街抗議居家限令，令人擔憂釀新一波感染。為緩和疫情，雪梨開放鼓勵60歲以下民眾施打AZ疫苗

澳洲人口最多的新南威爾斯州（New South Wales）州長貝雷吉克利安（Gladys Berejiklian）向記者表示：「關於昨天的示威，我感到絕對的厭惡。它傷了我的心。我希望這不會導致疫情倒退，但很有可能。」

過去24小時，新南威爾斯州有141起COVID-19（2019冠狀病毒疾病）新增案例，與前天163例相比微幅下降。由於具高度傳染力的Delta變異株擴散，澳洲從6 月開始爆發新一波疫情，累計在新州造成2081人感染，今天仍有43人住在加護病房，比昨天的37例稍多。

當地衛生部門表示，至少38名新增病例染疫後仍在社區內活動。自新州首府雪梨4週前封城以來，這樣的病例一直居高不下，封城令30日到期後預料將延長。

儘管澳洲目前難以阻擋新增確診病例攀升，但過去一段時間當地疫情大致在政府控制中，澳洲累計有3萬2600例確診，其中918人病逝。

為加速雪梨的疫苗施打速度，官方顧問單位「澳洲免疫技術咨詢小組」（Australian Technical Advisory Group on Immunisation，ATAGI）昨天變更阿斯特捷利康（AstraZeneca，AZ）疫苗的施打建議，敦促所有60歲以下的雪梨居民強烈考慮接種這支疫苗。

由於血栓風險，ATAGI先前不建議60歲以下民眾施打AZ疫苗。如今ATAGI在聲明中表示：「考量到新州目前的疫情風險，以及輝瑞（Pfizer）COVID-19疫苗的供應限制，大雪梨地區所有成年人應強烈考慮提早接種AZ 疫苗帶來的益處，而非等待其他疫苗的到來。」

澳洲接疫苗種進展緩慢，導致總理莫里森（Scott Morrison）飽受批評。他今天表示，政府已經預訂額外8500萬劑輝瑞疫苗，但它們要到2022和2023年才會交貨。莫里森在聲明中說：「若有必要施打追加劑，每位澳洲人都有疫苗可打。」

澳洲維多利亞州（Victoria）今天則通報新增11例本土病例，比昨天的12例減少，讓人對州政府解除10天前上路的嚴格封城令燃起希望。

維多利亞州州長安德魯斯（Daniel Andrews）指出，是否於27日解除限令目前言之尚早，但「目前看來，情勢發展樂觀」。

維州衛生當局指出，目前所有的病例都與當前爆發的群聚有關連，而病患感染期間也都在隔離。南澳州（South Australia）今天則通報3起新增病例。

疫苗 澳洲 疫情

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