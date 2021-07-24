英衛生大臣剛康復又失言 籲勿對病毒退縮挨批麻木不仁

八天前感染新冠肺炎的英國衛生大臣賈維德24日推文表示，他已完全康復，並呼籲民眾面對病毒，「不要再退縮」。（路透）

八天前感染新冠肺炎 的英國 衛生大臣賈維德（Sajid Javid）24日推文表示，他已完全康復，並呼籲民眾面對病毒，「不要再退縮」。他這番話惹火了因新冠肺炎失去親人的家屬和在野黨，痛批他「麻木不仁」。

賈維德說：「拜託！如果你還沒打疫苗，快去打，我們要學習與病毒共存，而不是退縮。」

英國「因新冠肺炎失去親人的家屬自救會」（Covid-19 Bereaved Families for Justice）共同創辦人古德曼（Jo Goodman）表示，賈維德的言論「在許多層面上都極其麻木不仁，不僅傷害失去親人的家屬，暗示我們摰愛的人太懦弱，無力對抗病毒，也侮辱了所有仍在盡力保護其他人免於被這種可怕病毒摧毀的人。」

在野黨工黨譴責他中傷那些為了保護他人而遵守防疫規則的人，自由民主黨 則要求他對那些必須自我防禦 的高危險群道歉。

工黨影子內閣司法大臣拉米（David Lammy）質疑賈維德用「退縮」（cower）這個字眼，他寫道：「在你們的政府監督之下，12萬9000英國人死於新冠肺炎，不要詆毀那些努力確保自己和家人安全的人。」

自由民主黨衛生議題發言人威爾森（Munira Wilson）表示，有成千上萬的人仍在住院，賈維德的發言「令人髮指。」她發表聲明說：「他的輕率言論侮辱了每一個遵守防疫規則並待在家中以保護他人的男人、女人和孩童，他欠他們一個道歉。」