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美3要員將訪亞洲 布林肯訪印度 薛曼赴中 防長飛東南亞

編譯莊蕙嘉／綜合報導
美國國務卿布林肯27日將訪問印度。（美聯社）
美國國務卿布林肯27日將訪問印度。（美聯社）

美國國務卿布林肯將於27日訪問印度兩天，會見印度總理莫迪並與官員會談，雙方將討論「四方安全對話」（Quad）、阿富汗情勢、新冠肺炎疫情及氣候變遷等議題，這是布林肯就任後首次訪問印度，華府視印度為對抗中國崛起的重要夥伴。

美國國務院指出，布林肯此行與印方會談議題，包括「印太參與，共有的區域安全利益，共享之民主價值，以及氣候危機」。

布林肯預定27日抵達印度，28日與莫迪、印度外長蘇杰生及國家安全顧問多瓦爾舉行會談，之後離開印度轉往科威特。

本周將有三名美國重要官員同時出訪亞洲除了布林肯，美國副國務卿薛曼25至26日訪問中國，與中國外交部副部長謝鋒會談，並會見部長王毅。美國國防部長奧斯丁則是訪問新加坡、越南及菲律賓。

國務院中南亞代理助卿湯普森表示：「我們期待在區域及全球議題上，以宏觀的視野和擴大的觀點，聚焦討論進一步強化雙邊關係的方法。」湯普森也表示，美方希望討論擴大安全、防衛、網路及反恐合作事務。

此外，布林肯也可能和印度討論舉行Quad面對面領袖峰會的時程。美國總統拜登今年3月和另三個成員國印、澳、日領導人舉行視訊峰會，今年下半年美印也將舉行二加二部長級對話。

印度也關心美軍撤離阿富汗後的區域變化，目前美軍撤離進度已完成92%。

在三月的視訊峰會中，Quad宣布一項抗疫計畫，在2022年底之前對印太地區發送10億劑新冠疫苗，美日負責出資，印度製造，澳洲配送，但這項計畫因印度疫情失控而延誤。印度現在很缺疫苗，美國則有多餘的疫苗。

布林肯23日接受MSNBC電視台訪問時表示：「印度在對抗新冠肺炎疫情上是重要國家，可以理解此時他們正集中對抗內部的挑戰。當這個疫苗製造引擎可以全速運轉並將疫苗運往世界各地時，將會有很大的不同。」

布林肯也會和印度討論拜登重視的氣候變遷問題，例如今年4月發表的「美印氣候及潔淨能源議程2030夥伴關係」。

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