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菲律賓出現Delta社區感染 可能再度關閉國境

中央社馬尼拉23日專電
大馬尼拉地區人口稠密，是菲律賓疫情最嚴重的區域，不少民眾出門時會主動戴上口罩和防護面罩。（路透）
大馬尼拉地區人口稠密，是菲律賓疫情最嚴重的區域，不少民眾出門時會主動戴上口罩和防護面罩。（路透）

菲律賓衛生部昨晚證實，菲國已出現COVID-19（2019冠狀病毒疾病）Delta變異株社區感染。菲律賓今天宣布各項抗疫警戒升級，總統杜特蒂也考慮再次關閉菲國國境。

菲國衛生部昨晚發布聲明表示，菲律賓「Delta變異株病例群聚被認為與其他本土病例有關聯，因此，顯示（已出現）社區感染（local transmission）」。

菲律賓昨天通報新增12例Delta變異株本土感染者，累計驗出47例Delta變異株病例。

杜特蒂（Rodrigo Duterte）昨晚接受有線電視新聞網菲律賓台（CNN Philippines）訪問表示，Delta變異株病例攀升下，菲律賓可能再度關閉國境。

杜特蒂說，他24日將召集跨部門抗疫工作小組和醫學專家召開緊急會議，可能再度實施更嚴格的抗疫隔離措施。

菲律賓總統發言人羅奎（Harry Roque）今天宣布，杜特蒂決定將禁止來自泰國、馬來西亞等Delta變異株確診暴增國家的旅客入境，為期一周（7月25日到31日）。

馬尼拉當局日前宣布，7月31日前，禁止14天內曾造訪印尼、印度、巴基斯坦、孟加拉、斯里蘭卡、尼泊爾、阿拉伯聯合大公國和阿曼的旅客入境。

另外，菲國政府7月中旬才放寬大馬尼拉地區的抗疫警戒分級，在Delta變異株的威脅下，羅奎表示，今天起到7月底，馬尼拉都會區、呂宋島北部的北伊羅科斯省（Ilocos Norte）、南伊羅科斯省（Ilocos Sur）及菲國南部民答那峨島的納卯德奧羅省（Davao de Oro）和北納卯省（Davao del Norte）重回附加嚴格限制措施的一般社區隔離（GCQ）。

菲律賓原本於7月9日放寬5歲以上孩童外出的部分限制，由於出現Delta變異株社區感染，菲國衛生部長杜克（Francisco Duque III）說，即日起將再度限制5歲到17歲的菲國孩童和青少年外出活動，一到兩周後再視疫情調整限制措施。

菲律賓今天通報新增6845例COVID-19確診，累計確診病例153萬7097例，至今已有2萬6891人病逝。

Delta變異株 杜特蒂 疫情

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