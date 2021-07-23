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新加坡再添130起本土案例 國慶慶典將延期

中央社新加坡23日專電
新加坡本土疫情升溫，原訂8月9日登場的國慶慶典將延後舉行，圖為當地一處社區型住宅公寓掛上新加坡國旗，迎接國慶日到來。中央社
新加坡本土疫情升溫，原訂8月9日登場的國慶慶典將延後舉行，圖為當地一處社區型住宅公寓掛上新加坡國旗，迎接國慶日到來。中央社

新加坡連續5天新增COVID-19（2019冠狀病毒疾病）本土案例都破百，衛生部今天表示，初步確認新增130起本土案例。疫情升溫之際，原訂8月9日登場的新加坡國慶慶典也將延期。

新加坡上週接連爆出與越南陪酒女郎相關的KTV夜店群聚感染及裕廊漁港（Jurong Fishery Port）感染群，導致本土疫情又升溫，自19日起，每天新增本土案例都破百。

星國衛生部今天表示，境內新增133人確診，除了3 起境外移入，也初步確認新增130起本土案例，其中78人與裕廊漁港群聚有關，6人屬於KTV夜店感染群。總人口約570萬的新加坡累計6萬3924人確診，目前病故人數維持36人。

到目前為止，裕廊漁港感染群累計約有638人確診，仍舊是新加坡目前最大的感染群。KTV夜店感染群則累計227人確診。

在本土疫情升溫之際，新加坡國防部昨天宣布，原訂8月9日國慶日登場的國慶慶典將延期舉行。星媒報導，新加坡國慶日當天改以檢閱禮取代國慶慶典，慶典將延至8月21日舉行，而原本規劃8月7日、8日舉行的煙火秀及跳傘表演都將取消。

為防止疫情擴大，新加坡昨天起加強各項防疫措施，回到「高警戒解封第2階段」，包括再次禁止餐廳及小販中心內用，僅限外帶或外送，以及限制社交聚會人數最多2人、緊縮大型活動人數等。這些措施預計實施一個月至8月18日。

另外，新加坡財政部今天宣布將推出總值新幣11億元（約新台幣226億元）的紓困方案，協助員工及企業因應這波防疫措施造成的衝擊。財政部長黃循財表示，這包括提高僱用補貼額度、針對外送服務及計程車業者提供額外補助等。

新加坡 疫情 財政部

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