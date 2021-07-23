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馬克宏疑遭以色列間諜軟體監控 急換新電話、號碼

中央社／巴黎22日綜合報導
根據媒體最新報導，法國總統馬克宏據信成為近日爆出的「飛馬」間諜軟體所竊聽的幾位世界領導人之一。（美聯社）
根據媒體最新報導，法國總統馬克宏據信成為近日爆出的「飛馬」間諜軟體所竊聽的幾位世界領導人之一。（美聯社）

以色列間諜軟體「飛馬」（Pegasus）被指用來監控記者、維權人士和14名國家元首，數國展開調查。同時，疑似受害的法國總統馬克宏下令加強安全措施，並換了新電話和號碼。

據稱「飛馬」軟體鎖定多人，馬克宏（Emmanuel Macron）也是其一。他的辦公室表示，他在召開國防委員會特別會議後，下令「強化所有安全規範」。此外，馬克宏「針對某些交流更換了電話和號碼」。

官員向路透社透露，馬克宏有「好幾個電話號碼。（換電話）不代表他有被監聽，只是額外的安全措施」。

以色列網路情報公司NSO集團（NSO Group）的「飛馬」軟體能開啟手機鏡頭或麥克風並蒐集資料。維權團體日前取得一份外洩名單，內有約5萬名疑似被「飛馬」監控對象，風波愈演愈烈。

國際特赦組織（Amnesty International）和法國非營利媒體「禁忌故事」（Forbidden Stories）與數家媒體合作分析並公布名單，參與者包括美國華盛頓郵報、英國衛報（The Guardian）和法國世界報（Le Monde）。

媒體分析後發現，疑似使用「飛馬」的國家包括沙烏地阿拉伯、阿拉伯聯合大公國、摩洛哥、印度及許多開發中國家，其中唯一的歐盟成員國是匈牙利。

法新社報導，匈牙利檢方今天說，已針對此案展開調查，將確立事實，判斷是否存在犯罪行為，以及屬於何種犯罪。

匈牙利外交部長西亞爾托（Peter Szijjarto）堅稱政府對於這種資料蒐集行動毫無所悉，批評者則認為調查不過是徒勞。匈牙利維權人士李德瑞（Andras Lederer）說：「只要他們想，要查幾年都可以…這只是行政步驟而已。」

NSO集團主張「飛馬」是用來打擊恐怖主義等犯罪活動，在以色列政府許可下，已輸出到45個國家。以色列政府已成立專門檢視這套軟體的委員會。

阿爾及利亞檢方也下令調查媒體報導內容，判斷阿爾及利亞是否真的受害於監控。

飛馬 馬克宏 以色列

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