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古巴鎮壓抗議遭美制裁 拜登稱只是懲罰的開端

中央社華盛頓22日綜合外電報導
美國今天以鎮壓和平抗議為由，制裁古巴國防部長和內政部一個單位。美國總統拜登（Joe Biden，圖）還說，這只是對哈瓦那（Havana）當局祭出懲罰措施的開端。美聯社
美國今天以鎮壓和平抗議為由，制裁古巴國防部長和內政部一個單位。美國總統拜登（Joe Biden，圖）還說，這只是對哈瓦那（Havana）當局祭出懲罰措施的開端。美聯社

美國今天以鎮壓和平抗議為由，制裁古巴國防部長和內政部一個單位。美國總統拜登（Joe Biden）還說，這只是對哈瓦那（Havana）當局祭出懲罰措施的開端。

法新社報導，美國財政部今天表示，旗下外國資產管制辦公室（Office of Foreign Assets Control）已凍結古巴防長羅培茲米拉（Alvaro Lopez Miera）與內政部國家特勤隊的資產，因為他們本月稍早鎮壓古巴抗議時侵犯人權。

拜登在制裁公布不久後發布聲明說：「這只是個開始。美國將繼續制裁必須為壓迫古巴人民負責的人。」

拜登說，美國政府之所以鎖定上述對象，是因為他們「推動鎮壓」數以千計罕見公開上街反政府的抗議者。

他表示：「我們向古巴政權究責，我們對古巴人民的支持堅定不移。」

拜登還說，華府正與美洲國家組織（OAS）等區域夥伴密切合作，以施壓古巴政權「立即釋放被不當拘留的政治犯、恢復網路連線、允許古巴人民享有基本權利」。

根據美國財政部，最新這波制裁凍結羅培茲米拉和國家特勤隊在美國的所有資產與利息，同時禁止任何美國公民、居民、實體與他們有財務往來。

財政部長葉倫（Janet Yellen）說：「財政部將繼續實施與古巴相關的制裁，包括今天祭出的制裁，以支持古巴人民追求民主和擺脫古巴政權。」

古巴現正處於數十年來最嚴重的經濟危機，本月11 、12日有數以千計的古巴人走上40座城市的街頭，大喊「自由」、「獨裁下台」、「我們很餓」等口號。自爆發抗議以來，已有1人死亡、超過100人被捕。

根據美國財政部，古巴國防部與維安單位攻擊民眾，而且「為了壓制這些抗議，逮捕或使超過100名抗議者消失」。

古巴 美國公民 財政部

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